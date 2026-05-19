¡EN VIVO! Independiente del Valle vs. Libertad por la fecha 5 de la Copa Libertadores

Este martes 19 de mayo, Independiente del Valle afronta un compromiso clave en la Copa Libertadores 2026 al recibir a Libertad de Paraguay por la quinta jornada de la fase de grupos. El encuentro, programado para las 21:00 (hora de Ecuador) en el estadio de Chillo Jijón, representa una oportunidad de oro para el conjunto ecuatoriano, que busca asegurar su clasificación a los octavos de final.

Los dirigidos por el estratega Joaquín Papa saltan a la cancha con la urgencia de recuperar terreno a nivel internacional tras el tropiezo sufrido en la fecha anterior, donde cayeron por 2-0 ante Universidad Central de Venezuela en Caracas.

Pese a esa derrota que los dejó provisionalmente en el segundo lugar del Grupo H con 7 puntos, el presente del equipo es sumamente positivo en el ámbito local, ya que se mantienen firmes como líderes absolutos de la LigaPro de Ecuador después de golear el pasado fin de semana a Macará.

Por su parte, el rival paraguayo llega a suelo ecuatoriano en una situación sumamente crítica y sin mayores presiones en este torneo, al encontrarse matemáticamente eliminado de la Copa Libertadores luego de encajar cuatro derrotas consecutivas y no sumar puntos en lo que va de la fase.

Esta realidad obliga a los 'Rayados del Valle' a asumir el protagonismo desde el primer minuto para plasmar su favoritismo en el marcador y depender de sí mismos en la última fecha del certamen.

Alineación de Independiente del Valle

Alineación de Libertad