Liga de Quito vs Palmeiras: cuándo se juega y dónde ver la semifinal de Copa Libertadores

José 'Choclo' Quintero es uno de los capitanes de Liga Deportiva Universitaria. El cuadro albo se enfrentará con Palmeiras, en la semifinal de la Copa Libertadores.

Liga de Quito vs Palmeiras se enfrentan en el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores 2025. Los albos volvieron a colocarse entre los cuatro mejores de la región, una instancia a la que no llegaban desde 2008, cuando ganó la Copa.

Los universitarios solo han enfrentado a rivales brasileños desde octavos de finales: en esa instancia vencieron a Botafogo, el vigente campeón de la competencia. Luego, en cuartos de final, Liga de Quito venció a Sao Paulo.

¿Cuándo se jugará el duelo entre Liga de Quito y Palmeiras? El partido se jugará el jueves 23 de octubre del 2025, desde las 19:30, en el estadio Rodrigo Paz Delgado. ¿Dónde ver la Copa? En ESPN, en cable y en Disney Plus, por streaming.

Palmeiras llega al duelo tras perder 3-2 con Flamengo, en el Brasileirao. La caída permitió que el 'Fla' empatase con el 'Verdao' en puntos. Palmeiras y Flamengo tienen 61 puntos, pero el rival de Liga de Quito tiene mejor gol diferencia.

Liga de Quito, por su parte, llega a su decisivo partido tras vencer 3-0 a Barcelona, en la segunda fecha del hexagonal final del Campeonato ecuatoriano. Con la victoria, la 'U' es segundo en la tabla de posiciones con 55 puntos, mientras que Independiente del Valle es primero con 70 unidades.