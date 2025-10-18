Ecuador no logró imponerse en su debut en el Mundial Femenino Sub-17 y cayó ante EE.UU.

La Tri femenina se enfrentó a Estados Unidos este sábado 18 de octubre del 2025

La selección femenina Sub-17 de Ecuador inició con derrota su camino en el Mundial Femenino Sub-17 de la FIFA 2025. Este 18 de octubre del 2025 la Tri perdió 0-3 ante Estados Unidos en la Fecha 1 de la fase de grupos disputado en Marruecos.

El equipo norteamericano impuso su ritmo desde el arranque, dominó la posesión del balón y resolvió el encuentro en el primer tiempo, con goles de Melia Brewer, Nyanya Touray y Lauren Malsom.

Ecuador intentó reaccionar por momentos, especialmente a través de su figura Mary Guerra, quien generó las principales jugadas de peligro para la Tricolor.

Con esta derrota, Ecuador se ubica en el tercer lugar de su grupo, sin puntos, mientras que Estados Unidos se posiciona en segundo lugar, después de China.

El próximo partido de Ecuador en el Mundial Femenino Sub 17 será ante Noruega, el martes 21 de octubre del 2025, a las 14:00 (hora de Ecuador).