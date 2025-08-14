Sebastián Beccacece confirma partidos de La Tri ante Canadá y Nueva Zelanda, en noviembre

Sebastián Beccacece brindó una extensa rueda de prensa en la Casa de la Selección. El DT confirmó la realización de dos nuevos partidos amistosos.

Antes de hablar de fútbol y sus planes con la Selección, el técnico Sebastián Beccacece guardó, respetuosamente, un minuto de silencio por la muerte del médico Patricio Maldonado, fallecido el jueves 14 de agosto del 2025.

"Estuvo hasta el pasado jueves (7 de agosto) trabajando aquí. Fue un trabajador histórico, comprometido con su trabajo. Acompañamos a su familia en este momento delicado", dijo Beccacece.

El entrenador de la Tricolor confirmó la realización de dos partidos amistosos de la Selección. En noviembre, Ecuador chocará contra Canadá y Nueva Zelanda. Antes, en octubre, el equipo chocará contra México y Estados Unidos.

Rueda de Prensa del Técnico de la Selección Ecuatoriana de Fútbol Sebastián Beccacece, en la Casa de la Selección.Fotos : API / Rolando Enríquez API

Ecuador jugará las dos últimas jornadas de las Eliminatorias sudamericanas. En septiembre chocará contra Paraguay y contra Argentina. Sin embargo, la Tricolor ya está clasificada a la Copa del Mundo del 2026. Pero, el entrenador dice que Ecuador buscará quedar en los primeros lugares del torneo.

A Beccacece le preguntaron sobre el porqué no convoca a delanteros del medio local, pese a su buen momento. Dijo que está satisfecho por lo mostrado por delanteros como Leonardo Campana y el capitán Énner Valencia.

Finalmente, el técnico habló sobre las posibilidades reales de Ecuador de ganar la Copa del Mundo. "Me gusta tener jugadores que piensan que hay como competir de igual a igual a las potencias", apuntó Beccacece, quien dijo que el sueño de poder ganar la Copa, es una meta importante, pero difícil.