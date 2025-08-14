Botafogo recibe a Liga de Quito por los octavos de final de la Libertadores ¿dónde verlo?

Liga de Quito y Botafogo se han enfrentado en cuatro ocasiones. Una victoria para los albos, otra para los del 'Fogao' y dos empates.

Vigente campeón de la Copa Libertadores, el Botafogo encara este jueves 14 de agosto del 2025 ante Liga de Quito la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, en medio de un huracán financiero que gira alrededor de su dueño, el estadounidense John Textor. El partido es a las 17:00 de Ecuador.

Las deudas del francés Olympique de Lyon, bandera del Eagle Football Holdings de Textor, salpicaron al Fogão hasta el punto que el futuro del club carioca se juega no solo en las canchas, sino también en los tribunales.

Las acciones mayoritarias de Eagle en el Botafogo están congeladas desde el 31 de julio por orden de un juez de Rio de Janeiro, a raíz de una deuda del holding con el equipo equivalente a 27,2 millones de dólares, contraída para financiar pérdidas del Lyon.

El plantel entrenado por el italiano Davide Ancelotti -hijo del seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti- intenta aislarse de los malabares financieros de Textor, también propietario del club belga Molenbeek.

Al frente tendrá a Liga de Quito, un especialista en jugar la Copa Libertadores. El cuadro albo, dirigido por Thiago Nunes, está concentrado en Rio de Janeiro y se entrenó en el complejo deportivo de Flamengo.

Las alineaciones

Botafogo jugará con: Léo Linck - Vitinho, Marçal, Alexander Barboza, Alex Telles - Allan, Danilo - Artur, Jefferson Savarino, Álvaro Montoro - Arthur Cabral. DT: Davide Ancelotti.

Liga de Quito: Gonzalo Valle - Darío Aimar, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez - Daniel de la Cruz, Bryan Ramírez, Carlos Gruezo, Gabriel Villamil, Fernando Cornejo - Lisandro Alzugaray, Jeison Medina. DT: Tiago Nunes.

El partido se transmite para el país en ESPN por señal de cable y Disney Plus, a través de la señal de streaming.