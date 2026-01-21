Sebastián Beccacece visitó a Moisés Caicedo en el partido de la Champions League en Londres

El entrenador de la Selección de Ecuador, el argentino Sebastián Beccacece, está en Londres. Desde la cuenta de redes sociales de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) se publicaron dos fotos del DT en el partido de la Champions League este miércoles 21 de enero del 2026.

En una imagen se puede ver al DT en las gradas del estadio y en una segunda imagen aparece Beccacece con Caicedo. 'Niño Moi' anotó el tanto para el triunfo de su equipo y fue elegido como el mejor jugador del partido. Beccacece felicitó al seleccionado ecuatoriano por su gran actuación.

El técnico hace un seguimiento a los tricolores por el mundo con el único afán de llevar un monitoreo de los jugadores que están en el radar pensando en la Copa Mundial de la FIFA 2026.