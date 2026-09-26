Ecuador 2030: edades que tendrán los jugadores de la Tri para el Mundial del Centenario

Los jugadores de Ecuador posan para una foto de equipo antes del partido amistoso de fútbol entre Corea del Sur y Ecuador en Suwon, el 24 de septiembre de 2026.

La Selección de Ecuador se encamina hacia la Copa del Mundo 2030. Tras consolidar una camada de talentos en las principales ligas europeas, el equipo nacional llegará al certamen organizado por España, Portugal y Marruecos con un plantel que combinará experiencia al máximo nivel y la frescura de una juventud ya curtida en grandes batallas internacionales.

El Mundial 2030 no representará una prueba de ensayo para la Selección de Ecuador, sino la consolidación definitiva de un proyecto integral. Con un promedio de edad óptimo que oscila entre los 22 y los 29 años en sus principales referentes, La Tri saltará a la cancha con la madurez necesaria para asumir el protagonismo.

En la zona defensiva, la solvencia estará garantizada por una zaga de jerarquía continental. Figuras consolidadas como Piero Hincapié y Willian Pacho rondarán los 28 años durante los meses de junio y julio de 2030, una etapa en la que los defensores centrales suelen alcanzar el equilibrio perfecto entre fortaleza física, velocidad y madurez táctica.

Selección de Fútbol de Ecuador Convocatoria Marcelo Gallardo — Edad Actual (2026) vs. Proyección Mundial 2030 N° Nombre del Jugador Posición Edad Actual (2026) Edad Mundial 2030 1 Juan Riquelme Angulo Delantero 18 años 22 años 2 Fricio Caicedo Defensa 18 años 22 años 3 Keny Arroyo Mediocampista 20 años 24 años 4 Denil Castillo Mediocampista 22 años 26 años 5 Alan Minda Mediocampista 23 años 27 años 6 Anthony Valencia Mediocampista 23 años 27 años 7 Nilson Angulo Mediocampista 23 años 27 años 8 José Hurtado Defensa 24 años 28 años 9 Willian Pacho Defensa 24 años 28 años 10 Pedro Vite Mediocampista 24 años 28 años 11 Jeremy Sarmiento Mediocampista 24 años 28 años 12 John Mercado Mediocampista 24 años 28 años 13 Leonardo Realpe Defensa 25 años 29 años 14 Gonzalo Plata Delantero 25 años 29 años 15 Moisés Ramírez Arquero 26 años 30 años 16 Jackson Porozo Defensa 26 años 30 años 17 John Yeboah Mediocampista 26 años 30 años 18 Kevin Rodríguez Delantero 26 años 30 años 19 Jordy Alcívar Mediocampista 27 años 31 años 20 Pervis Estupiñán Defensa 28 años 32 años 21 Ángelo Preciado Defensa 28 años 32 años 22 Alan Franco Mediocampista 28 años 32 años 23 Jordy Caicedo Delantero 28 años 32 años 24 Félix Torres Defensa 29 años 33 años 25 Gonzalo Valle Arquero 30 años 34 años 26 Hernán Galíndez Arquero 39 años 43 años Promedio de Edad: 25,3 años 29,3 años

El mediocampo, motor indiscutible del fútbol ecuatoriano en los últimos años, vivirá su momento de mayor plenitud. Con Moisés Caicedo cumpliendo 28 años en la víspera del torneo, Ecuador contará con un volante de contención y creación que arrastrará cerca de una década compitiendo al más alto nivel del fútbol europeo.

La presencia de piezas ofensivas como Jeremy Sarmiento y Gonzalo Plata, quienes bordearán entre los 28 y 29 años, otorgará ese desequilibrio individual y dinamismo característico que exige la élite del balompié global.

La generación de recambio y el frente de ataque presentarán una mezcla fascinante de juventud y rodaje internacional. Futbolistas de perfil ofensivo como Alan Minda encararán el torneo con 27 años, mientras que promesas de irrupción temprana como Kendry Páez, con 23 años, y Juan Riquelme Angulo, con apenas 22, llegarán a la cita mundialista dejando de ser jóvenes promesas para convertirse en realidades consolidadas.