Ecuador 2030: edades que tendrán los jugadores de la Tri para el Mundial del Centenario
El Mundial 2030 representará una prueba de ensayo para la Selección de Ecuador y será la consolidación definitiva de un proyecto integral.
Los jugadores de Ecuador posan para una foto de equipo antes del partido amistoso de fútbol entre Corea del Sur y Ecuador en Suwon, el 24 de septiembre de 2026.
AFP
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Actualizado:
26 sep 2026 - 08:45
La Selección de Ecuador se encamina hacia la Copa del Mundo 2030. Tras consolidar una camada de talentos en las principales ligas europeas, el equipo nacional llegará al certamen organizado por España, Portugal y Marruecos con un plantel que combinará experiencia al máximo nivel y la frescura de una juventud ya curtida en grandes batallas internacionales.
El Mundial 2030 no representará una prueba de ensayo para la Selección de Ecuador, sino la consolidación definitiva de un proyecto integral. Con un promedio de edad óptimo que oscila entre los 22 y los 29 años en sus principales referentes, La Tri saltará a la cancha con la madurez necesaria para asumir el protagonismo.
En la zona defensiva, la solvencia estará garantizada por una zaga de jerarquía continental. Figuras consolidadas como Piero Hincapié y Willian Pacho rondarán los 28 años durante los meses de junio y julio de 2030, una etapa en la que los defensores centrales suelen alcanzar el equilibrio perfecto entre fortaleza física, velocidad y madurez táctica.
El mediocampo, motor indiscutible del fútbol ecuatoriano en los últimos años, vivirá su momento de mayor plenitud. Con Moisés Caicedo cumpliendo 28 años en la víspera del torneo, Ecuador contará con un volante de contención y creación que arrastrará cerca de una década compitiendo al más alto nivel del fútbol europeo.
La presencia de piezas ofensivas como Jeremy Sarmiento y Gonzalo Plata, quienes bordearán entre los 28 y 29 años, otorgará ese desequilibrio individual y dinamismo característico que exige la élite del balompié global.
La generación de recambio y el frente de ataque presentarán una mezcla fascinante de juventud y rodaje internacional. Futbolistas de perfil ofensivo como Alan Minda encararán el torneo con 27 años, mientras que promesas de irrupción temprana como Kendry Páez, con 23 años, y Juan Riquelme Angulo, con apenas 22, llegarán a la cita mundialista dejando de ser jóvenes promesas para convertirse en realidades consolidadas.
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