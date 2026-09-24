Corea del Sur goleó a Ecuador en el amistoso que marcó el debut de Marcelo Gallardo
La era Gallardo al frente de Ecuador comienza ante Corea del Sur. Una dura caida por 3-0 para el entrenador argentino.
La Selección de Ecuador perdió 3-0 en el debut de Marcelo Gallardo
Tomado de redes sociales de La Tri
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Actualizado:
24 sep 2026 - 08:22
La Selección de Ecuador sufrió una dura derrota por 3-0 ante Corea del Sur en el Suwon World Cup Stadium, en el marco de la fecha FIFA de amistosos internacionales. El equipo asiático impuso su jerarquía en la etapa complementaria, donde logró marcar la diferencia definitiva tras un primer tiempo de pocas emociones.
El compromiso arrancó con mucha fricción en el mediocampo y un planteamiento cauteloso por parte de ambas escuadras. Durante la primera mitad, Ecuador intentó sostener el orden defensivo y buscar transiciones rápidas en ofensiva, pero la falta de precisión en el último tramo impidió generar situaciones claras sobre el arco local.
Para el segundo tiempo, el seleccionado surcoreano salió con mayor agresividad y volcó el juego a su favor en cuestión de minutos. La apertura del marcador llegó al minuto 53 por obra del delantero Oh Hyeon-gyu, quien aprovechó una desatención en la zaga tricolor para mandar el balón al fondo de las redes.
Apenas cuatro minutos después de la primera anotación, la figura y capitán de los locales, Son Heung-Min, amplió la ventaja al minuto 57 con una definición precisa dentro del área. El gol significó un golpe anímico decisivo para el conjunto ecuatoriano, que no logró reaccionar ni frenar las arremetidas del rival.
A lo largo del tramo final del partido, el cuerpo técnico tricolor realizó variantes para refrescar las líneas y buscar el descuento, pero Corea del Sur mantuvo el control de la posesión del balón. A los 85 minutos, Lee Dong-gyeong selló el 3-0 definitivo al culminar una jugada colectiva en la recta final del encuentro.
Con este resultado, la Selección de Ecuador concluye su compromiso comprobando aspectos a corregir en la zona defensiva y en la generación de juego. La Tri deberá ajustar piezas en sus próximas convocatorias para consolidar el rendimiento colectivo de cara a los siguientes desafíos internacionales.
El partido de Ecuador es transmitido por Teleamazonas, en señal abierta, y por Teleamazonas.com.
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Duro golpe para el equipo de Marcelo Gallardo
Corea del Sur anota el tercer tanto del partido y es una dura caída para el técnico de Ecuador.
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El segundo tanto de Corea es un golazo
Un tiro libre impecable aumenta el marcador a favor de la Selección de Corea del Sur
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Gooool de Corea del Sur
Sorprende con un remate desde afuera del área y abre el marcador para Corea.
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El partido arrancó en el segundo episodio. El primer tiempo hubo más acciones polémicas y fricciones. Hubo 6 amarillas.
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Momento caliente en el partido amistoso
Un par de manotazos entre Nilson Angulo y un jugador de Corea. El árbitro intervino y castigó con una amarilla.
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Tercera amarilla en la Selección de Ecuador
Jordy Caicedo chocó con un jugador de Corea y recibió otra amonestación.
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Hubo otra amarilla para un jugador de Ecuador
Keny 'Cheche' Arroyo recibió la segunda amarilla en Ecuador.
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Primer remate de Ecuador con Pedro Vite
Primer aviso de Ecuador con remate cruzado que pasó cerca del arco de Corea.
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