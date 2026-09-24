¿Qué es y dónde se juega la Copa Kirin 2026? Ecuador se prepara para enfrentar el cuadrangular 

La Selección de Ecuador vuelve a disputar la Copa Kirin en Japón, integrando un cuadrangular internacional de preparación con miras a los próximos desafíos oficiales del calendario FIFA.

El torneo, organizado por la Asociación de Fútbol de Japón y auspiciado por la histórica firma cervecera, reúne a La Tri junto al seleccionado local, Panamá y Nueva Zelanda en una serie de compromisos que pondrán a prueba la estructura y el recambio de las selecciones.

Esta edición marca el retorno del combinado ecuatoriano al certamen nipón tras más de tres décadas. La única antecedente de la selección tricolor en esta competición se remonta a 1995, ocasión en la que disputó dos encuentros bajo la dirección técnica del colombiano Francisco Maturana frente a Escocia y al combinado anfitrión en territorio asiático.

El certamen adopta un formato de eliminación directa concentrado en breves jornadas de competencia. El debut de Ecuador está programado para el jueves 1 de octubre frente a Japón en el Estadio Internacional de Yokohama, mientras que la otra llave semifinal la disputarán las selecciones de Panamá y Nueva Zelanda para definir a los finalistas.

La logística de los desplazamientos y la adaptación al huso horario asiático representan uno de los principales retos para el cuerpo técnico de La Tri. La convocatoria incluye una combinación de futbolistas consolidados en las ligas europeas y figuras emergentes del medio local que buscan asegurar un lugar en el esquema titular del equipo nacional.

Dependiendo del resultado obtenido en el choque inaugural contra el cuadro nipón, Ecuador accederá a la final por el título o disputará el partido por el tercer puesto el lunes 5 de octubre. Ambos encuentros decisivos cerrarán la gira internacional del equipo en suelo japonés antes de retomar las actividades oficiales en la región.

El torneo sirve como una plataforma clave para medir el rendimiento colectivo ante rivales de diversos estilos futbolísticos y confederaciones. Para la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la Copa Kirin no solo representa un compromiso deportivo de alto nivel, sino también una oportunidad para consolidar la presencia de la selección en escenarios de proyección internacional.