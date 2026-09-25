Ligas de Sudamérica: ¿cuántos equipos compiten en la Primera División de cada país?
La Primera División de los diez países miembros de la CONMEBOL cuenta con un total de 180 clubes distribuidos en sus máximas categorías. Ecuador está en el grupo de 16 clubes.
Barcelona ante IDV por LigaPro
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Actualizado:
25 sep 2026 - 10:00
A lo largo de los diez países miembros de la CONMEBOL, la estructura de la Primera División varía significativamente en cuanto al número de clubes participantes, respondiendo a criterios geográficos, calendarios de competencia y decisiones administrativas de cada federación nacional. Ecuador debate el número de clubes que deberían jugar en Primera.
En la cima de la lista por cantidad de representantes se encuentra Argentina, cuya Liga Profesional de Fútbol cuenta con una cifra atípica de 30 clubes en su máxima categoría. En contraste, otras ligas tradicionales del continente mantienen un formato más comprimido pero altamente competitivo; por ejemplo, Brasil (Brasileirão Série A) y Colombia disputan sus torneos con 20 equipos cada una, garantizando un calendario apretado y exigente.
En un peldaño intermedio se ubican torneos con estructuras compuestas por entre 16 y 18 instituciones. Perú compite actualmente con 18 clubes en su Liga 1, mientras que ligas de gran tradición continental como las de Ecuador (LigaPro), Chile (Campeonato Nacional), Uruguay (Campeonato Uruguayo) y Bolivia (División Profesional) sostienen sus campeonatos de Primera División con 16 instituciones en la lucha por el título y los cupos internacionales.
Las ligas con menor número de participantes en la máxima categoría son Venezuela y Paraguay. La Liga FUTVE venezolana cuenta con 14 equipos en competencia, mientras que la Copa de Primera en Paraguay se mantiene como la liga más reducida de la región con tan solo 12 clubes, lo que genera un torneo de enfrentamientos muy frecuentes y dinámicos a lo largo de la temporada.
Cabe destacar que las tres naciones del territorio sudamericano no afiliadas a la CONMEBOL —Surinam, Guyana y Guayana Francesa— compiten bajo la jurisdicción de la CONCACAF, por lo que sus estructuras de liga no forman parte del circuito oficial del fútbol sudamericano. Así, con un total que va desde los 12 hasta los 30 participantes, Sudamérica ofrece un abanico heterogéneo de formatos futbolísticos de primer nivel.
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