Ligas de Sudamérica: ¿cuántos equipos compiten en la Primera División de cada país?

A lo largo de los diez países miembros de la CONMEBOL, la estructura de la Primera División varía significativamente en cuanto al número de clubes participantes, respondiendo a criterios geográficos, calendarios de competencia y decisiones administrativas de cada federación nacional. Ecuador debate el número de clubes que deberían jugar en Primera.

En la cima de la lista por cantidad de representantes se encuentra Argentina, cuya Liga Profesional de Fútbol cuenta con una cifra atípica de 30 clubes en su máxima categoría. En contraste, otras ligas tradicionales del continente mantienen un formato más comprimido pero altamente competitivo; por ejemplo, Brasil (Brasileirão Série A) y Colombia disputan sus torneos con 20 equipos cada una, garantizando un calendario apretado y exigente.

En un peldaño intermedio se ubican torneos con estructuras compuestas por entre 16 y 18 instituciones. Perú compite actualmente con 18 clubes en su Liga 1, mientras que ligas de gran tradición continental como las de Ecuador (LigaPro), Chile (Campeonato Nacional), Uruguay (Campeonato Uruguayo) y Bolivia (División Profesional) sostienen sus campeonatos de Primera División con 16 instituciones en la lucha por el título y los cupos internacionales.

Clubes de Primera Categoría en Sudamérica Primera Categoría en Sudamérica (CONMEBOL) Cantidad de equipos por liga de máxima división — Temporada 2026 País Nombre de la Liga N.° de Clubes 🇦🇷 Argentina Liga Profesional / Primera División 28 🇧🇴 Bolivia División Profesional 16 🇧🇷 Brasil Brasileirão Série A 20 🇨🇱 Chile Primera División de Chile 16 🇨🇴 Colombia Categoría Primera A 20 🇪🇨 Ecuador LigaPro Serie A 16 🇵🇾 Paraguay Primera División de Paraguay 12 🇵🇪 Perú Liga 1 / Primera División 18 🇺🇾 Uruguay Campeonato Uruguayo (Primera División) 16 🇻🇪 Venezuela Liga FUTVE 14 Total de clubes en 1.ª Categoría (CONMEBOL) 176

Las ligas con menor número de participantes en la máxima categoría son Venezuela y Paraguay. La Liga FUTVE venezolana cuenta con 14 equipos en competencia, mientras que la Copa de Primera en Paraguay se mantiene como la liga más reducida de la región con tan solo 12 clubes, lo que genera un torneo de enfrentamientos muy frecuentes y dinámicos a lo largo de la temporada.

Cabe destacar que las tres naciones del territorio sudamericano no afiliadas a la CONMEBOL —Surinam, Guyana y Guayana Francesa— compiten bajo la jurisdicción de la CONCACAF, por lo que sus estructuras de liga no forman parte del circuito oficial del fútbol sudamericano. Así, con un total que va desde los 12 hasta los 30 participantes, Sudamérica ofrece un abanico heterogéneo de formatos futbolísticos de primer nivel.