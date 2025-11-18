Esta es la alineación de Ecuador para medirse con Nueva Zelanda en el amistoso en Nueva Jersey

Kevin 'La Rola' Rodríguez durante una acción de juego del partido entre Ecuador y Canadá, disputado el jueves 13 de noviembre del 2025 en Toronto.

Ecuador se enfrenta con Nueva Zelanda, este martes 18 de noviembre del 2025, en Nueva Jersey. El partido reviste gran importancia para la Tricolor pues está en juego su permanencia en el bombo dos para el sorteo del Mundial 2026.

¿A qué hora juega Ecuador vs. Nueva Zelanda? El partido se inicia a las 20:30. Teleamazonas transmite el cotejo, en diferido. Los tricolores registran la ausencia del capitán y goleador Énner Valencia, quien regresó al Pachuca.

Leonardo Campana ocupará el puesto del 9 en la Tricolor, un lugar estratégico para la Selección, que muchas veces tiene problemas para encontrar el gol. A la Tricolor no le marcan tantos, pero tampoco encuentra la ruta a las redes contrarias.

La Tricolor precisa ganar para quedarse en el Bombo 2. En el ranking FIFA está en el puesto 23 con 1 589 puntos. Disputa por el puesto con Austria (1 587) y con Australia (1 584). Si gana, Ecuador logrará 2,36 puntos en el ranking. Si empata perderá 2,64 y si pierde será penalizado con 7,64 puntos.

Piero Hincapié volvió a la Selección para los partidos ante Canadá y Nueva Zelanda @pierohincapie

La alineación de Ecuador para medir a Nueva Zelanda:

Ecuador: Hernán Galíndez; Piero Hincapié, Willian Pacho, Joel Ordóñez; Alan Franco, Pedro Vite, Moisés Caicedo, Nilson Angulo, John Yeboah; Kevin Rodríguez y Leonardo Campana, en el ataque.