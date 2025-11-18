México presenta el Mundial Social, una iniciativa turística, deportiva y cultural

El Gobierno de México presentó este martes 18 de noviembre del 2025, el Mundial Social. Esta es una iniciativa que rodeará a la Copa del Mundo 2026 con actividades deportivas, educativas, turísticas y culturales. Incluye el lanzamiento de una aplicación digital y el objetivo de romper tres récords Guinness.

"Nuestro objetivo es llevar fútbol a todo el territorio nacional”, señaló durante la conferencia de prensa presidencial, Gabriela Cuevas, representante de México ante la FIFA. La intención es llevar el juego a barrios, colonias y pueblos.

De acuerdo con la funcionaria, se realizarán más de 177 fiestas relacionadas con el evento, así como 5 000 actividades, rutas, tres récords Guinness, además de 74 mundialitos de distintas categorías, casi 1 500 actividades en el programa Vive Saludable y más de 4 200 rehabilitaciones de canchas y espacios públicos.

“Será la oportunidad de sentir el orgullo por nuestro legado histórico y cultural. Un espacio para estar más cerca de nuestras comunidades al mismo tiempo que proyectamos nuestra identidad al mundo” Gabriela Cuevas/ representante de México en la FIFA

Las autoridades presentaron además a México 2026, una aplicación para dispositivos móviles que permitirá explorar diferentes ciudades de México y sus alrededores para promover actividades turísticas, brindará información sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026 y brindará servicios a la ciudadanía.

Además, se busca cumplir tres récords Guinness: uno relacionado con la imagen humana de la camiseta de fútbol más grande en febrero del 2026; el segundo relacionado con la clase de fútbol más grande en marzo y, finalmente, el mural más grande, en el mes de mayo.