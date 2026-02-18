Allen Obando será transferido al Deportivo Alavés, pero antes jugará seis meses en Croacia

El futbolista ecuatoriano Allen Obando, de 19 años, continuará su carrera en Europa. El futbolista tricolor jugará durante seis meses a préstamo en el NK Istra 1961, equipo de la Primera División de Croacia. Irá a préstamo y como parte de una negociación.

El Deportivo Alavés adquirirá el 50 por ciento de los derechos deportivos de Obando. Será prestado para que el delantero gane continuidad, ritmo competitivo y adaptación al fútbol europeo antes de incorporarse de manera definitiva al equipo español que compite en LaLiga.

La negociación se concretó tras un paso por el Inter Miami con pocos minutos por lesiones y competencia interna. En el paso por Inter disputó siete encuentros y marcó un gol. El nuevo destino del delantero será la ciudad de Pula, donde el club croata compite actualmente en la zona media de la tabla local.

La institución, fundada en 1948 y con estadio para 9.500 espectadores, busca potenciar jóvenes talentos mediante convenios internacionales. El préstamo permitirá al futbolista ecuatoriano competir en un entorno exigente.

El plan deportivo contempla que, tras su paso por Croacia, Obando compita por un lugar en el plantel del club español. La dirigencia considera que la adaptación gradual favorecerá su evolución técnica y física. El atacante buscará consolidar minutos de juego y continuidad competitiva en Europa.