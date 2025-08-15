El posible regreso del argentino Lionel Messi anima el Inter Miami-LA Galaxy de la MLS

El posible regreso de Lionel Messi tras una lesión muscular sufrida el 2 de agosto contra Necaxa, que lo marginó de la victoria 3-1 sobre Pumas UNAM y la derrota 4-1 ante Orlando City, domina las expectativas para el partido del 16 de agosto entre Inter Miami y LA Galaxy, en la jornada 29 de la MLS.

Javier Mascherano, técnico del Inter, confirmó el viernes 15 de agosto del 2025 que Messi se ha entrenado con normalidad y podría ser convocado si no hay contratiempos, brindando esperanza a un equipo sexto del Este con 42 puntos en 23 partidos, lejos del líder Philadelphia Union (51 puntos en 26).

El Inter Miami busca recuperarse de la goleada ante Orlando, pero enfrentará a un LA Galaxy en plena debacle, colista del Oeste con solo 16 puntos en 25 partidos y tres victorias, afectado por la larga lesión de Riqui Puig. A pesar de su mala racha en la MLS, el Galaxy encuentra alivio en la Leagues Cup, donde avanzó a cuartos de final contra Pachuca, buscando un lugar en semifinales.

La jornada 29 ofrece otros duelos destacados, como Vancouver Whitecaps vs. Houston Dynamo, donde Thomas Müller podría debutar con los segundos del Oeste, atentos al líder San Diego frente a San Jose Earthquakes.

Además, Los Ángeles FC, con minutos recientes de Son Heung-Min, visitará a New England Revolution, mientras Minnesota United recibirá a Seattle Sounders y partidos como Orlando City vs. Sporting Kansas City.