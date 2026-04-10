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Antonio Valencia es aplaudido por hinchas del Manchester United en acto especial

El futbolista ecuatoriano que fue capitán y saboreó títulos con los 'diablos rojos' participó de un evento especial y recibió aplausos.  

Antonio Valencia con la camiseta del Manchester United

Tomado de redes sociales

Autor

Mauricio Bayas

Actualizada:

10 abr 2026 - 19:28

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Antonio Valencia compartió un video especial. En sus redes sociales se compartió un video de un evento en el que se puede observar a hinchas del Manchester United en un acto social recibiendo al futbolista ecuatoriano con aplausos y reconocimientos. Fue reconocido como una leyenda

'Toño', como también es conocido el capitán del United y donde logró títulos, saludó a cada uno de los aficionados. En este evento también se dio tiempo para saludar a algunos compañeros y compartir anécdotas de su paso por el equipo del United. 

Valencia también contó parte de la actividad. "Gracias por el recibimiento, soy afortunado de haber jugado en este gran equipo. Para mí es un honor estar con ustedes, fue una noche espectacular", dijo y etiquetó al Manchester. 

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