Antonio Valencia se pronuncia tras la detención de Christian 'Diablito' Lara

"Me da mucho pesar la noticia sobre Christian Lara, al final nadie sabe lo de nadie", escribió el extricolor Antonio Valencia en su cuenta de X, la mañana de este miércoles 8 de abril del 2026.

"Solo le pido a Dios que cuide de todos nuestros corazones, y que Christian esté en mejor situación el día de mañana", añadió Valencia en su mensaje acompañado de una composición de fotos del exjugador conocido como el 'Diablito' Lara.

Christian Lara fue detenido el martes 7 de abril como sospechoso del intento de robo a un local comercial en el sector de la Villaflora, en el sur de Quito. Según detalles de la Policía, el exjugador de El Nacional conducía el vehículo en el que se movilizaban otros tres hombres armados. En total cuatro personas se encuentran procesadas por este delito.

Este miércoles también una jueza dictó prisión preventiva para el exfutbolista y los otros sospechosos.