El Arsenal golea al Tottenham con Piero Hincapié de titular y mantiene el liderato en la Premier

Piero Hincapié rechaza un esférico durante el partido entre Arsenal y Tottenham, el 22 de febrero de 2026, en Londres.

El Arsenal mantiene el primer lugar en la Premier League tras golear al Tottenham Hotspur (1-4) en el derbi de Londres, que le permite aumentar la diferencia a cinco puntos con el Manchester City, que tiene un partido menos.

Tras el empate ante el Wolverhampton Wanderers, en la jornada adelantada, los de Mikel Arteta superaron con autoridad su primera prueba de fuego gracias a los dobletes de Viktor Gyokeres y Eberiche Eze, después de que el Manchester City metiese más presión al golear al Newcastle United.

Los 'Gunners', que llevan 22 años sin ganar la competición doméstica, fueron superiores en todo momento y amargaron el debut de Igor Tudor como técnico del Tottenham, que se mete en problemas al quedarse a tan solo cuatro puntos de la zona de descenso.

El partido comenzó con la tensión propia de un derbi, con ambos equipos yendo al máximo y no dando un balón por perdido. El primer aviso lo realizó Gyokeres, que mantuvo una dura lucha con ambos centrales, pero su disparo cruzado se fue ronzando el palo de la meta de Guglielmo Vicario.

Tras la ocasión, el encuentro estuvo detenido durante cinco minutos por un problema en la comunicación del linier, que se iba a repetir antes del inicio de la segunda parte, que comenzó con retraso.

Resuelto el imprevisto, los de Mikel Arteta mantuvieron el control y William Saliba pudo adelantar a los suyos, pero su remate de cabeza después de una prolongación de Gyokeres se fue desviado.

Los 'Gunners', segundo equipo con más goles a balón parado en Europa por detrás del Inter, dominaron la posesión y Leandro Trossard estuvo cerca de inaugurar el marcador.

El Tottenham esperó atrás con las líneas muy juntas y buscó, sin éxito, salir al contraataque con la velocidad de Xavi Simons y Kolo Muani.

Pasada la media hora, una gran jugada entre Jurren Timber y Bukayo Saka desencadenó en un centro de este último que aprovechó Eze para inaugurar el marcador.

El inglés, que en el mercado de veraniego estuvo a punto de recalar en las filas del Tottenham, batió a Vicario con un remate a bocajarro.

A pesar del golpe, los de Tudor se repusieron casi instantáneamente cuando Kolo Muani se benefició de una pérdida de balón cerca de su área para igualar la contienda.

El francés aguantó el choque con Saliba, avanzó hasta el área pequeña y fusiló a David Raya para colocar el empate en el marcador ante el lamento de Mikel Arteta, que tras el gol de su equipo, pidió cabeza a los suyos.

Antes del descanso, Saka no estuvo acertado en el mano a manos con Vicario y Trossard mandó el esférico demasiado cruzado en una de las últimas acciones de los primeros cuarenta y cinco minutos.

La segunda parte, que se retrasó por producirse de nuevo problemas técnicos en la comunicación, comenzó con una parada extraordinaria de Raya a Simons, que iba a ser clave porque del 2-1 se paso al 1-2.

Un minuto después, Gyokeres recibió muy solo un pase de Timber en la frontal del área, y tras controlar y acomodarse, mandó el balón a la escuadra.

El sueco, noveno máximo goleador de la Premier League, se fue junto al resto del equipo a celebrarlo con los suyos en la grada visitante.

Como ocurrió en la primera mitad, el Tottenham se repuso, pero el árbitro anuló el tanto de Kolo Muani por una falta en la pugna del balón con Gabriel. Ese golpe aniquiló las aspiraciones de los locales ya que, a partir de ese momento, se vieron superados por los 'Gunners'.

Saka hasta en dos ocasiones pudo aumentar la diferencia, pero no fue hasta el minuto sesenta cuando, de nuevo Eze, completó su doblete. El extremo recogió un balón suelto en el área después de una gran acción defensiva de Micky van de Ven, para hacer el tercero.

Los 'Spurs' no pudieron reponerse y tuvieron que aguantar los abucheos de su grada, que incluso llegaron a tirar una bengala al campo y la mofa de la grada visitante que les cantaba que iban a bajar a segunda y vitoreaban 'oles' en cada balón que tocaba su equipo.

A pesar de ello, los de Igor Tudor lo intentaron y estuvieron cerca de recortar distancias, pero el taconazo de Richarlison lo sacó Raya en la línea de gol.

Ya en el tiempo de descuento, Gyokeres culminó a la perfección y completó su doblete tras definir como un 'nueve' en el mano a mano.

Con esta victoria, los de Mikel Arteta se mantiene líderes con cinco puntos de ventaja sobre el Manchester City, que tiene un partido menos, mientras que el Tottenham sigue en zona de peligro, con solo cuatro puntos de ventaja sobre el descenso.