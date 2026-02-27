Arsenal con Piero Hincapié ante Chelsea con Moisés Caicedo por la fecha de la Premier League

Duelo de ecuatorianos. Arsenal recibirá en el Emirates Stadium a Chelsea, este domingo 1 de marzo, por la fecha 28 de la Premier League 2025-2026. Piero Hincapié, del Arsenal, se enfrentará a Moisés Caicedo, del Chelsea. El partido se jugará a las 11:30 y será un duelo atractivo.

Arsenal llega de imponerse en la fecha pasada a los Spurs y fue un cotejo con Hincpaíe brillando. El líder de la liga quiere sostener su ventaja sobre el Manchester City que le pisa los talones. Arsenal goleó 4-1 a Tottenham Hotspur, en el Derbi del Norte de Londres, en la fecha pasada de la Premier League. Mientras que Chelsea empató 1-1 ante Burnley.

En la semifinal de vuelta de la Carabao Cup, el pasado 3 de febrero, fue cuando se vieron las caras por última vez. Arsenal derrotó 1-0 a Chelsea, con gol de Kai Havertz y se clasificó a la final, por el global de 4-2.