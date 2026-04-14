Gremio recuerda gol de Frickson Erazo previo a la final de MasterChef Celebrity Ecuador

Con un gol de cabeza y que encaminó a Gremio a una victoria importante. Así el club brasileño recordó al ecuatoriano Frickson Erazo, quien este martes 14 de abril del 2026 jugará su último partido en la final de MasterChef Celebrity Ecuador.

"ESPECIALISTA EN GARNISHING. Nuestro exdefensa Frickson Erazo es finalista en MasterChef Ecuador. ¡Mucho éxito y buena suerte!", escribió Gremio junto a un video que lo combinaron con un clip del programa.

"El Elegante" marcó este gol en agosto de 2015, en un partido de Gremio ante Joinville. El equipo del ecuatoriano perdía 0-1, pero Frickso puso el empate a los 61 minutos. A los 85 llegó el segundo gol, marcado por R. Galhardo, y con eso se selló la victoria para el equipo Tricolor.

Frickson Erazo enfrentará a la cuencana Josh Paredes y a la guayaquileña Andy Suzuki en la gran final que Teleamazonas transmitirá esta noche.

El evento lo podrá ver en señal abierta desde las 21:00 y en la página web, con todo lo que ocurre detrás de cámaras a partir de las 20:00. Además, podrá disfrutar de todo el evento en las redes sociales de Teleamazonas.