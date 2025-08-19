¿Por qué el Bayer Leverkusen no quiere vender a Piero Hincapié en el mercado de verano?

Piero Hincapié se mantendrá en el Bayer Leverkusen, al menos hasta el mercado de verano.

Chelsea de Londres quiere fichar a Piero Hincapié. El club inglés estaría dispuesto a gastar USD 69 millones por contar con el defensa central de la Tricolor y del Bayer Leverkusen, Piero Hincapié. Sin embargo, el club alemán decidió que no negociará al jugador. Al menos en este verano.

El cuadro londinense, en donde brilla Moisés Caicedo, perdió a uno de sus baluartes en defensa, el inglés Lewi Cowill, quien se perderá toda la temporada por lesión. La opción de Hincapié era del agrado del DT Enzo Maresca.

Pero, Leverkusen decidió no negociar al jugador. ¿Por qué? porque el técnico Erik Ten Hag considera al esmeraldeño como un jugador insustituible y quiere contar con él para construir el proyecto en el inicio de la Bundesliga alemana.

Piero Hincapié domina el balón durante un entrenamiento de pretemporada con el Bayer Leverkusen. @bayer04_es

De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, especialista en fichajes, Hincapié es un jugador vital para el cuadro alemán de la Aspirina y fundamental en el esquema del neerlandés Ten Hag.

Durante el último mercado de fichajes, Leverkusen perdió a jugadores claves como su estrella Florian Wirtz, transferido al Liverpool de Inglaterra. También se fue a la Premier League otro de los baluartes del club, el suizo Granit Xhaka.