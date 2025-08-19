Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Sudamericana

Alineaciones de IDV y Mushuc Runa para la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana

Independiente del Valle venció por 1-0 en el juego de ida. La vuelta se jugará el martes 19 de agosto,en Quito. ¿Dónde ver IDV vs. M. Runa?

AME9654. QUITO (ECUADOR), 12/08/2025.- Claudio Spinelli (i) de Independiente disputa el balón con Dennis Quintero de Mushuc este martes en un partido de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente del Valle (IDV) y Mushuc Runa en el estadio IDV en Quito (Ecuador). EFE/José Jácome

Claudio Spinelli (i) de Independiente disputa el balón con Dennis Quintero de Mushuc Runa, en el partido de ida, jugado en Chillo Jijón, el martes 12 de agosto del 2025.

EFE

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

19 ago 2025 - 09:38

Unirse a Whatsapp

Los cuartos de final de la Copa Sudamericana tendrán, al menos, a un equipo ecuatoriano disputando la instancia. En la noche del martes 19 de agosto del 2025, desde las 19:30, Mushuc Runa juega con Independiente del Valle, en el partido de vuelta de los  octavos de final del torneo continental.

Los rayados de IDV ganaron el partido de ida. Ocurrió el martes 12 de agosto, en el estadio de Independiente del Valle, en Chillo Jijón.  Independiente del Valle se impuso 1-0 con un tanto del goleador Claudio Paúl Spinelli. 

El partido del martes 12 se juega en el estadio Olímpico Atahualpa. Mushuc Runa decidió jugar como local en la capital.  Sin embargo, puso a disposición de sus aficionados buses que saldrán desde Ambato para traer a sus seguidores

thumb
Arón Rodríguez (izq.),de Independiente del Valle, intenta definir ante la marca de Rodrigo Formento portero de Mushuc Runa, en el cotejo de ida de los octavos de final.EFE

Las alineaciones para el partido de la Copa

Mushuc Runa:  Rodrigo Formento; Kevin Peralta, Dennis Quintero, Bryan Bentaberry, Ángel Gracia; Nicolás Dávila, Luis Arce, Glendys Mina; Carlos Orejuela, Joaquín Vergés y Jonathan Dos Santos.

Independiente del Valle:  Guido Villar; Matías Fernández, Mateo Carabajal, Richard Schunke, Gustavo Cortéz; Jordy Alcívar, Patrik Mercado, Juan Cazares; Darwin Guagua, Aron Rodríguez y Claudio Spinelli.

Independiente, líder del torneo local, es el gran favorito para imponerse en la serie. Sin embargo, el técnico Javier Rabanal, aseguró que el equipo atacará desde el primer minuto para buscar la victoria. No quiere que nadie se relaje

El partido se transmite por DSports y DGO, Disney Plus y ESPN. 

