El ecuatoriano Jeremy Sarmiento es nuevo jugador del Cremonese tras acuerdo con el Brighton

El ecuatoriano Jeremy Sarmiento se convierte en nuevo jugador del Cremonese de Italia.

El ecuatoriano Jeremy Sarmiento, actual extremo del Brighton, se conviertió en el nuevo jugador del Cremonese, de la Serie A de Italia, según lo anunció el periodista Fabrizio Romano, la mañana de este sábado 30 de agosto del 2025.

El acuerdo entre clubes señala que, el tricolor llegará al club italiano en calidad de préstamo, según escribió Romano en su cuenta de X.

"Cremonese ha llegado a un acuerdo de préstamo con Jeremy Sarmiento del Brighton, todo cerrado. Después de 6 puntos en 2 partidos de la Serie A, Cremonese ha llegado a un acuerdo con BHAFC esta mañana"

Sarmiento de 23 años buscará consolidarse en el Cremonese con el objetivo de sumar minutos y ser parte de la Selección ecuatoriana para el Mundial 2026.