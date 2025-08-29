'Es un hecho' el acuerdo entre Arsenal y Piero Hincapié dice Romano, especialista en fichajes

Arsenal mantiene sus intenciones de contratar a Piero Hincapié y hay un acuerdo en la etapa de negociación.

Prácticamente "es un hecho la negociación". El Arsenal dio otro paso en su proceso para contratar a Piero Hincapié, del Bayer Leverkusen, y la operación está casi cerrada. Las condiciones de la negociación entre el ecuatoriano y los 'Gunners' ya están establecidas, por lo que resta poco para el acuerdo entre clubes.

Según Fabrizio Romano, experto en fichajes del fútbol europeo, el Arsenal ya tiene avanzada la conversación directa con Bayer Leverkusen. La intención del equipo de Mikel Arteta es fichar al ecuatoriano Hincapié a préstamo con obligación de compra, tal como planteó el Arsenal.

Todo depende de Leverkusen. La negociación en esta fase final contempla el pago del paquete de las tarifas planteada en la cláusula de rescisión del jugador, valorada en 70 millones de dólares que sería pagada en varios años.

"Hincapié solo quiere Arsenal, términos personales acordados... Se necesitan los pasos finales para que el trato se pueda hacer", puso Romano en sus redes sociales este viernes 29 de agosto del 2025.

Arsenal, equipo que ostenta 47 títulos en sus vitrinas, espera concretar el fichaje, para confirmar la salida de Jakub Kiwior rumbo a Porto y liberar un espacio en la plantilla de la presente temporada.