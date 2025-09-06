Enner Valencia jugará su último partido de Eliminatorias con Ecuador ante Argentina

El histórico Enner Valencia jugará su último partido de Eliminatorias Sudamericanas con Ecuador ante Argentina, el martes 9 de septiembre del 2025. Así lo confirmó en rueda de prensa.

Después del entrenamiento de Ecuador en el estadio Monumental Banco Pichincha, 'Superman' dio una noticia que marca la historia del fútbol ecuatoriano. El martes 9 de septiembre, por la jornada 18 de las Eliminatorias, disputará su último partido de clasificaciones mundialistas.

"Hemos disfrutado cada momento y sí, va a ser algo muy especial. Voy a estar con toda mi familia acá en el estadio, por primera vez en un partido de Eliminatorias, así que va a ser algo emotivo", dijo el delantero de 35 años.

Valencia destacó que ha defendido los colores del país con mucha responsabilidad mientras ha jugado con la Selección. "Espero que este partido contra Argentina sea una linda despedida y que sea con una victoria".

Totalmente conmovido y con gran expectativa por el partido recordó su paso por 'La Tri'. "Parce que fue ayer cuando debuté. He disfrutado mucho. Solo Dios sabrá cuando tendré que dejar a la Selección. Esperemos que sea después del Mundial y con un gran Mundial", sentenció

El partido entre Ecuador y Argentina será el martes 9 de septiembre a las 18:00 en el estadio Monumental Banco Pichincha.