Video captó discusión entre Messi y el capitán de Venezuela en el entretiempo del partido

Messi y Rincón tuvieron varios encuentros en la cancha en el partido de Eliminatorias

Argentina se impuso, el jueves 4 de septiembre del 2025, con una goleada a Venezuela en el último partido de localía de Eliminatorias Sudamericanas, pero en el entretiempo se vivió un tenso momento.

Lionel Messi, quien fue figura en el estadio Monumental tras marcar un doblete, protagonizó un enfrentamiento con Tomás Rincón, capitán de Venezuela.

Después que el árbitro chileno pitara el final de los primeros 45 minutos, los futbolistas se dirigieron a los vestuarios. Sin embargo, Messi, quien se ve molesto, aprovechó el momento para dirigirse al futbolista 'La Vinotinto'.

El astro argentino encaró furioso a Rincón. Incluso se observan empujones en el video que fue registrado por las cámaras de los pasillo. De inmediato todos los futbolistas se acercaron.

Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Cristian Cuti Romero fueron a separar a Messi, mientras los venezolanos hacían lo mismo con Rincón para evitar que la discusión se convierta en agresiones.

Este enfrentamiento persistió por varios segundos. En el intento por calmar los ánimos, incluso, 'La Pulga' intentó volver a encarar a Rincón. El cuarto árbitro y Salomón Rondón, quien mantuvo breves conversaciones con Messi y De Paul, intervinieron y la discusión terminó.

Después de este incidente, Messi se acercó a Josef Martínez, excompañero en el Inter Miami, lo abrazó y se marchó. Rincón no volvió a la cancha y fue reemplazado por Jorge Yriarte. Mientras que Messi continuó en el cotejo de su despedida y marcó a los 80 minutos.

Se desconoce el motivo exacto de la molestia del capitán de la Selección de Argentina, pero durante el partido tuvieron encontrones por la disputa del balón.