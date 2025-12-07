Gonzalo Plata conmueve con su faceta más solidaria en una comunidad de Rio de Janeiro

Gonzalo Plata levantó la Copa Libertadores de América, en la final jugada en Lima ante Palmeiras.

Gonzalo Plata, jugador del Flamengo, recibió un mar de elogios tras su última acción solidaria. El integrante de la Selección ecuatoriana decidió donar parte de los premios ganados en las últimas semanas por las conquistas de la Copa Libertadores y el Brasileirao para causas benéficas.

'Platita' junto a un grupo de colaboradores visitó una de las comunidades más empobrecidas de Rio de Janeiro con juguetes y canastas navideñas para los habitantes del sector. La acción social tuvo una gran acogida.

El futbolista formado en Independiente del Valle no pudo jugar la final de la Copa Libertadores, pues fue expulsado en la semifinal de vuelta del torneo ante Racing Club en Buenos Aires. Sin embargo, fue una figura desequilibrante en el equipo dirigido por Filippe Luis.

Plata, quien ha alternado estupendas actuaciones en Flamengo con acciones polémicas, siempre ha sido reconocido por su faceta solidarias. Habitualmente, junto a su madre y hermanos, realiza todos los diciembres eventos solidarios en los barrios más necesitados de Guayaquil.

Ahora, el jugador ecuatoriano se alista para jugar la Copa Intercontinental en Catar. El 10 de diciembre, Flamengo chocará con Cruz Azul en el torneo. Si se impone, se enfrentará con el PSG, en donde milita Willian Pacho.