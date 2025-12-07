Barcelona iguala con U. Católica y desperdicia la opción de ser segundo en el Campeonato

Jánner Corozo maneja el esférico ante la marca de Daykol Romero, de Universidad Católica, enel partido jugado el 7 de diciembre del 2025.

Barcelona y Universidad Católica igualaron 1-1 en el estadio Banco Pichincha, en un partido jugado el 7 de diciembre del 2025. Los amarillos tenían la gran oportunidad de ganar y ponerse en el segundo lugar de la tabla de posiciones, tras la caída de Liga de Quito, pero no lo lograron.

A los nueve minutos, Joaquín Valiente puso el primero para los amarillos, en un inicio prometedor del Barcelona. Sin embargo, en el mismo primer tiempo, Byron Palacios igualó el marcador para el cuadro del 'Trencito'.

Con el 1-1, Barcelona se queda en la tercera posición con 64 puntos, uno menos que Liga de Quito, que perdió en la víspera con Orense en Machala. Católica completó 58 puntos.

90+4: Contreras salva a Barcelona El golero José David Contreras impidió que Andrés Rodríguez, de Universidad Católica, marque el 2-1 del partido. Rápida salida.

78' Rojas desperdicia otra opción de gol Joao Rojas entró al área chica, pero su cabezazo se fue muy arriba de arco de Johan Lara de Universidad Católica.

72' Católica ya tiene a toda su fuerza de ataque José Fajardo, Azarías Londoño y Mauricio Alonso presionan en los últimos metros para conseguir el segundo gol de la Católica.

56' Nuevo intento de Barcelona con Valiente El volante uruguayo es el más incisivo de los toreros en el segundo tiempo. Universidad Católica se defiende bien

46' Barcelona ataca en el segundo tiempo El cuadro amarillo quiere ganar en la segunda etapa para poder clasificarse a la Copa Libertadores.

45' +5: Lara salva una opción de gol de Barcelona Octavio Rivero remató y Johan Lara pudo rechazar la opción. El cuadro amarillo insiste en la búsqueda del tanto.

41' Barcelona continúa insistiendo en el arco El cuadro amarillo toma la iniciativa y busca presionar a su adversario, que se siente cómodo con el empate.

33' GOL de Católica: Palacios pone el 1-1 Byron Palacios empata el partido para el cuadro del 'Trencito'. El tanto genera sorpresa en el partido.

28' Amarilla para Contreras de Barcelona El golero de Barcelona recibe amarilla por las demoras en el juego. José David Contreras vuelve a la titularidad en el arco torero.

09' Gol de Barcelona: Joaquín Valiente pone el 1-0 El ofensivo del cuadro torero pone el 1-0 ante Universidad Católica. Joaquín Valiente pone el primer tanto en el marcador.