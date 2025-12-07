Barcelona iguala con U. Católica y desperdicia la opción de ser segundo en el Campeonato
Los toreros se pusieron en ventaja con un gol de Joaquín Valiente. Byron Palacios igualó el marcador para los 'camarattas'.
Jánner Corozo maneja el esférico ante la marca de Daykol Romero, de Universidad Católica, enel partido jugado el 7 de diciembre del 2025.
07 dic 2025 - 18:30
Barcelona y Universidad Católica igualaron 1-1 en el estadio Banco Pichincha, en un partido jugado el 7 de diciembre del 2025. Los amarillos tenían la gran oportunidad de ganar y ponerse en el segundo lugar de la tabla de posiciones, tras la caída de Liga de Quito, pero no lo lograron.
A los nueve minutos, Joaquín Valiente puso el primero para los amarillos, en un inicio prometedor del Barcelona. Sin embargo, en el mismo primer tiempo, Byron Palacios igualó el marcador para el cuadro del 'Trencito'.
Con el 1-1, Barcelona se queda en la tercera posición con 64 puntos, uno menos que Liga de Quito, que perdió en la víspera con Orense en Machala. Católica completó 58 puntos.
07/12/2025
18:29
90+4: Contreras salva a Barcelona
El golero José David Contreras impidió que Andrés Rodríguez, de Universidad Católica, marque el 2-1 del partido. Rápida salida.
07/12/2025
18:13
78' Rojas desperdicia otra opción de gol
Joao Rojas entró al área chica, pero su cabezazo se fue muy arriba de arco de Johan Lara de Universidad Católica.
07/12/2025
18:07
72' Católica ya tiene a toda su fuerza de ataque
José Fajardo, Azarías Londoño y Mauricio Alonso presionan en los últimos metros para conseguir el segundo gol de la Católica.
07/12/2025
17:52
56' Nuevo intento de Barcelona con Valiente
El volante uruguayo es el más incisivo de los toreros en el segundo tiempo. Universidad Católica se defiende bien
07/12/2025
17:41
46' Barcelona ataca en el segundo tiempo
El cuadro amarillo quiere ganar en la segunda etapa para poder clasificarse a la Copa Libertadores.
07/12/2025
17:20
45' +5: Lara salva una opción de gol de Barcelona
Octavio Rivero remató y Johan Lara pudo rechazar la opción. El cuadro amarillo insiste en la búsqueda del tanto.
07/12/2025
17:11
41' Barcelona continúa insistiendo en el arco
El cuadro amarillo toma la iniciativa y busca presionar a su adversario, que se siente cómodo con el empate.
07/12/2025
17:09
33' GOL de Católica: Palacios pone el 1-1
Byron Palacios empata el partido para el cuadro del 'Trencito'. El tanto genera sorpresa en el partido.
07/12/2025
16:57
28' Amarilla para Contreras de Barcelona
El golero de Barcelona recibe amarilla por las demoras en el juego. José David Contreras vuelve a la titularidad en el arco torero.
07/12/2025
16:39
09' Gol de Barcelona: Joaquín Valiente pone el 1-0
El ofensivo del cuadro torero pone el 1-0 ante Universidad Católica. Joaquín Valiente pone el primer tanto en el marcador.
07/12/2025
16:35
02' Jánner Corozo falla frente al arco
Corozo no pudo aprovechar una gran opción generada por Joao Rojas. Barcelona ataca desde los primeros minutos.
