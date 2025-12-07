Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

LigaPro

El Nacional venció a Aucas en el estadio La Cocha, con Djorkaef Reasco como figura

Pese a la crisis económica, el cuadro criollo logró imponerse con goles de Mena, Reasco y Chalá. Teleamazonas transmitió el cotejo. 

El Nacional y Aucas protagonizaron un partido intenso en el estadio La Cocha de Latacunga.

API

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

07 dic 2025 - 15:57

El Nacional venció a Aucas por 3-1, en un partido apasionante que se miró por la cancha de Teleamazonas, este domingo 7 de diciembre del 2025. Andrés Mena, Djorkaef Reasco y Jeison Chalá marcaron los goles para el cuadro criollo. En tanto, Bruno Miranda convirtió para los orientales. 

El partido se jugó en el estadio La Cocha de Latacunga y fue válido por el segundo hexagonal del torneo. Los militares fueron pragmáticos desde los primeros minutos y lograron la victoria que les permite completar 36 puntos. Aucas se quedó con 55.

  • 07/12/2025

    15:46

    83' Reasco sale de la cancha y entra Guisamano

    Djorkaef Reasco abandona la cancha de juego. Lo reemplaza Jawer Guisamano. 'Djorka' se lleva los aplausos de los aficionados. 

  • 07/12/2025

    15:42

    76' Gol de El Nacional: Jeison Chalá pone el 3-1

    Chalá remató a placer en el arco de Hamilton Piedra, tras un pase preciso de Djorkaef Reasco 

  • 07/12/2025

    15:31

    65' Gol de El Nacional: Reasco lo hizo

    Djorkaef Reasco pone la segunda para El Nacional. Los criollos toman ventaja. Es el gol 18 de Reeasco en el año. 

  • 07/12/2025

    15:11

    48' Aucas busca el desnivel en el segundo tiempo

    El cuadro expetrolero presiona en los primeros minutos del segundo tiempo. Sigue el empate en La Cocha de Latacunga. 

  • 07/12/2025

    14:46

    45' GOL de Aucas: Bruno Miranda pone el empate

    El ofensivo de Aucas define con un espectacular taquito el 1-1 del partido en La Cocha. Vibrante partido. 

  • 07/12/2025

    14:35

    33' Jeremy Mejía sale lesionado y llorando

    El defensa criollo sufrió un fuerte golpe y sale del estadio para ser atendido. Lleva un vendaje grande en su tobillo. 

  • 07/12/2025

    14:18

    17' GOL de El Nacional: Andrés Mena lo hizo

    Andrés Mena, en una jugada acrobática, define el primer tanto del partido ante Aucas. Buena proyección de Cela y Chalá previo al tanto.

  • 07/12/2025

    14:11

    10' El Nacional no tiene arquero suplente

    Los criollos, que atraviesan una profunda crisis, deben pedir que no se lesione o sancionen al golero Leodan Chalá. No hay suplente. 

  • 07/12/2025

    14:05

    04' El Nacional intenta controlar las acciones

    Los militares toman la iniciativa de inicio, pero los expetroleros responden con rápidas transiciones. 

  • 07/12/2025

    14:01

    00' Se inicia el partido en La Cocha

    Comienza el duelo ente criollos y expetroleros en Latacunga. El árbitro Kevin Poveda puso a los protagonistas a jugar. 

