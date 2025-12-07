El Nacional venció a Aucas en el estadio La Cocha, con Djorkaef Reasco como figura

El Nacional y Aucas protagonizaron un partido intenso en el estadio La Cocha de Latacunga.

El Nacional venció a Aucas por 3-1, en un partido apasionante que se miró por la cancha de Teleamazonas, este domingo 7 de diciembre del 2025. Andrés Mena, Djorkaef Reasco y Jeison Chalá marcaron los goles para el cuadro criollo. En tanto, Bruno Miranda convirtió para los orientales.

El partido se jugó en el estadio La Cocha de Latacunga y fue válido por el segundo hexagonal del torneo. Los militares fueron pragmáticos desde los primeros minutos y lograron la victoria que les permite completar 36 puntos. Aucas se quedó con 55.

83' Reasco sale de la cancha y entra Guisamano Djorkaef Reasco abandona la cancha de juego. Lo reemplaza Jawer Guisamano. 'Djorka' se lleva los aplausos de los aficionados.

76' Gol de El Nacional: Jeison Chalá pone el 3-1 Chalá remató a placer en el arco de Hamilton Piedra, tras un pase preciso de Djorkaef Reasco

65' Gol de El Nacional: Reasco lo hizo Djorkaef Reasco pone la segunda para El Nacional. Los criollos toman ventaja. Es el gol 18 de Reeasco en el año.

48' Aucas busca el desnivel en el segundo tiempo El cuadro expetrolero presiona en los primeros minutos del segundo tiempo. Sigue el empate en La Cocha de Latacunga.

45' GOL de Aucas: Bruno Miranda pone el empate El ofensivo de Aucas define con un espectacular taquito el 1-1 del partido en La Cocha. Vibrante partido.

33' Jeremy Mejía sale lesionado y llorando El defensa criollo sufrió un fuerte golpe y sale del estadio para ser atendido. Lleva un vendaje grande en su tobillo.

17' GOL de El Nacional: Andrés Mena lo hizo Andrés Mena, en una jugada acrobática, define el primer tanto del partido ante Aucas. Buena proyección de Cela y Chalá previo al tanto.

10' El Nacional no tiene arquero suplente Los criollos, que atraviesan una profunda crisis, deben pedir que no se lesione o sancionen al golero Leodan Chalá. No hay suplente.

04' El Nacional intenta controlar las acciones Los militares toman la iniciativa de inicio, pero los expetroleros responden con rápidas transiciones.