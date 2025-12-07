El Nacional venció a Aucas en el estadio La Cocha, con Djorkaef Reasco como figura
Pese a la crisis económica, el cuadro criollo logró imponerse con goles de Mena, Reasco y Chalá. Teleamazonas transmitió el cotejo.
El Nacional y Aucas protagonizaron un partido intenso en el estadio La Cocha de Latacunga.
07 dic 2025 - 15:57
El Nacional venció a Aucas por 3-1, en un partido apasionante que se miró por la cancha de Teleamazonas, este domingo 7 de diciembre del 2025. Andrés Mena, Djorkaef Reasco y Jeison Chalá marcaron los goles para el cuadro criollo. En tanto, Bruno Miranda convirtió para los orientales.
El partido se jugó en el estadio La Cocha de Latacunga y fue válido por el segundo hexagonal del torneo. Los militares fueron pragmáticos desde los primeros minutos y lograron la victoria que les permite completar 36 puntos. Aucas se quedó con 55.
07/12/2025
15:46
83' Reasco sale de la cancha y entra Guisamano
Djorkaef Reasco abandona la cancha de juego. Lo reemplaza Jawer Guisamano. 'Djorka' se lleva los aplausos de los aficionados.
07/12/2025
15:42
76' Gol de El Nacional: Jeison Chalá pone el 3-1
Chalá remató a placer en el arco de Hamilton Piedra, tras un pase preciso de Djorkaef Reasco
07/12/2025
15:31
65' Gol de El Nacional: Reasco lo hizo
Djorkaef Reasco pone la segunda para El Nacional. Los criollos toman ventaja. Es el gol 18 de Reeasco en el año.
07/12/2025
15:11
48' Aucas busca el desnivel en el segundo tiempo
El cuadro expetrolero presiona en los primeros minutos del segundo tiempo. Sigue el empate en La Cocha de Latacunga.
07/12/2025
14:46
45' GOL de Aucas: Bruno Miranda pone el empate
El ofensivo de Aucas define con un espectacular taquito el 1-1 del partido en La Cocha. Vibrante partido.
07/12/2025
14:35
33' Jeremy Mejía sale lesionado y llorando
El defensa criollo sufrió un fuerte golpe y sale del estadio para ser atendido. Lleva un vendaje grande en su tobillo.
07/12/2025
14:18
17' GOL de El Nacional: Andrés Mena lo hizo
Andrés Mena, en una jugada acrobática, define el primer tanto del partido ante Aucas. Buena proyección de Cela y Chalá previo al tanto.
07/12/2025
14:11
10' El Nacional no tiene arquero suplente
Los criollos, que atraviesan una profunda crisis, deben pedir que no se lesione o sancionen al golero Leodan Chalá. No hay suplente.
07/12/2025
14:05
04' El Nacional intenta controlar las acciones
Los militares toman la iniciativa de inicio, pero los expetroleros responden con rápidas transiciones.
07/12/2025
14:01
00' Se inicia el partido en La Cocha
Comienza el duelo ente criollos y expetroleros en Latacunga. El árbitro Kevin Poveda puso a los protagonistas a jugar.
