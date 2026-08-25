Joel Ordóñez al Aston Villa: ¿Será el próximo ecuatoriano en la Premier League?

Joel Ordóñez en un partido con el Club Brujas en la temporada 2024

El defensor ecuatoriano Joel Ordóñez se encuentra en el escáner del equipo británico Aston Villa para sumarse a la Premier League.

Tras la salida de Ezri Konsa al Arsenal por un valor que se aproxima a los USD 75 millones, Unai Emery busca reforzar su zaga central, por lo que inició un proceso de exploración para próximos fichajes, y puso sus ojos en el ecuatoriano de 22 años, según reportó el periodista David Ornstein de The Athletic.

Al momento no existe un acuerdo formal, ni una oferta confirmada con el Club Brujas, el interés por el futbolista formado en Independiente del Valle avanza en buenos términos, según comentó Jacob Tanswll, analista del Aston Villa, a The Athletic.

Ordóñez compite en la lista de alternativas del conjunto inglés junto a nombres como Taylor Harwood-Bellis del Southampton, Tosin Adarabioyo del Chelsea y Fikayo Tomori del Milan.

La consolidación y el éxito de Joel Ordóñez en el fútbol europeo

Joel Ordóñez llegó al fútbol europeo en 2022 procedente de Independiente del Valle.

Su primer club fue el Club NXT, filial del Club Brujas. En 2023, el defensor pasó al primer equipo tras mostrar una progresión y adaptación constante al ritmo y estilo de juego, logrando consolidarse y ser parte del 11 titular y conquistar títulos como: