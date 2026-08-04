John Mercado brilla con gol en la remontada del Sparta Praga ante el Lyon, por Champions League

El Sparta Praga dio un golpe sobre la mesa en la tercera ronda clasificatoria de la UEFA Champions League tras vencer 2-1 al Olympique de Lyon en el partido de ida. En un duelo lleno de intensidad y emociones de principio a fin, el atacante ecuatoriano John Mercado apareció como una de las grandes figuras de la jornada al anotar un gol determinante que impulsó la reacción del conjunto checo.

El compromiso no comenzó de manera sencilla para el equipo de Praga, que se vio sorprendido por la efectividad y el peso jerárquico del conjunto francés. El Olympique de Lyon logró imponer sus condiciones en el tramo inicial del encuentro y abrió el marcador, obligando al Sparta Praga a ajustar sus líneas y asumir mayores riesgos en ataque para no ceder terreno en la eliminatoria.

La respuesta del conjunto checo llegó en la etapa complementaria, impulsada por la verticalidad y desequilibrio de sus hombres de ofensiva. Fue en ese escenario de presión donde John Mercado apareció con oportunismo y contundencia dentro del área para mandar el balón al fondo de las redes, sellando el empate momentáneo y devolviendo la confianza a su equipo.

Con el impulso anímico tras la anotación del tricolor, el Sparta Praga mantuvo la intensidad sobre el campo y arrinconó a un Lyon que lució desorientado. La insistencia rindiós sus frutos minutos más tarde, cuando el cuadro local consiguió la segunda anotación para completar la remontada y defender con solidez la ventaja hasta el pitazo final.

Este triunfo por 2-1 le otorga al Sparta Praga una valiosa ventaja de cara al partido de vuelta, donde buscará sellar su clasificación a la siguiente fase del torneo continental. Por su parte, John Mercado consolida su crecimiento en el fútbol europeo, demostrando su capacidad para ser decisivo en los escenarios de mayor exigencia de la Champions League.