Liga de Portoviejo vs. Barcelona: horario y dónde ver el partido por la Copa Ecuador 2026

Liga de Portoviejo y Barcelona Sporting Club se enfrentan este miércoles 5 de agosto del 2026 en el estadio Reales Tamarindos por los octavos de final de la Copa Ecuador 2026. La expectativa en Manabí es total ante la llegada del cuadro torero, en un compromiso que se jugará a partido único y definirá al clasificado a la siguiente ronda del torneo. El juego será transmitido por Teleamazonas (18:45).

El equipo manabita llega motivado a esta instancia tras haber eliminado en los dieciseisavos de final a Libertad FC mediante la tanda de penales (4-2), luego de sellar un disputado empate en el tiempo reglamentario. Liga de Portoviejo buscará hacer valer su localía y apoyarse en el aliento de su hinchada para dar la gran sorpresa del torneo frente a uno de los gigantes del fútbol ecuatoriano.

Por su parte, Barcelona SC arribará a Portoviejo con la obligación de imponer su jerarquía y asegurar el boleto a los cuartos de final. El conjunto guayaquileño aseguró su presencia en esta fase tras superar con solvencia 4-2 a FC Insutec en la ronda previa, mostrando un bloque ofensivo efectivo que buscará replicar de visita en la capital manabita.

En el aspecto táctico, ambos entrenadores preparan sus mejores piezas para este cruce decisivo. Barcelona alineará un equipo competitivo combinado con rotaciones estratégicas para dosificar cargas, mientras que La Capira apostará por un bloque defensivo ordenado y transiciones rápidas para golpear de contraataque y capitalizar cualquier descuido del rival.

El encuentro está programado para arrancar a las 19:00 (hora de Ecuador) y contará con la transmisión oficial en vivo de Teleamazonas. En caso de finalizar en empate al término de los 90 minutos reglamentarios, el ganador se definirá directamente desde los tiros penales, añadiendo una dosis extra de drama a esta eliminatoria de Copa Ecuador.