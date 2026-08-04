Enner Valencia, cerca de Boca Juniors: las claves de un posible fichaje del goleador ecuatoriano

Boca Juniors está en negociaciones avanzadas para concretar la incorporación de Enner Valencia, una de las figuras históricas del fútbol sudamericano. Tras finalizar su vínculo con el Pachuca de México, el ecuatoriano, de 36 años, quedó en condición de libre, lo que facilitó los acercamientos iniciales con el Consejo de Fútbol liderado por Juan Román Riquelme.

Con la urgencia de sumar jerarquía ofensiva de cara a los próximos desafíos competitivos, el nombre del goleador surgió como la prioridad número uno en la carpeta del club argentino.

El factor determinante para avanzar en las gestiones fue la liberación de un cupo de extranjero en el plantel xeneize. La reciente salida del lateral uruguayo Marcelo Saracchi hacia la Major League Soccer, al ser transferido al Houston Dynamo, abrió el margen reglamentario indispensable para que la directiva pudiera formalizar una propuesta.

Al no involucrar costos de traspaso entre clubes, las conversaciones se han enfocado exclusivamente en la duración del contrato y las pretensiones salariales del futbolista.

A nivel táctico y conceptual, la llegada de Valencia responde a un pedido expreso tanto de la dirigencia como del cuerpo técnico. La intención es dotar al ataque de una alternativa con comprobada experiencia internacional, capaz de asumir la responsabilidad del gol y aportar dinamismo en el frente de ataque.

Su trayectoria en ligas como la Premier League, el fútbol turco y la Serie A de Brasil, sumada a su estatus como máximo anotador histórico de la selección de Ecuador, encaja en el perfil de jerarquía que exige la camiseta auriazul.

La posible llegada de 'Superman' a la Bombonera generó de inmediato un alto impacto mediático y expectativas mixtas entre la hinchada. Mientras un sector valora su recorrido en torneos internacionales y su capacidad de resolución en partidos cruciales, otros analistas observan de cerca su edad y el rendimiento físico exhibido en su última etapa en la Liga MX.

Pese a los debates, el cuerpo técnico confía en que su capacidad de desmarque y potencia en el área serán herramientas fundamentales para potenciar la cuota goleadora del equipo.

De cerrar los últimos detalles contractuales en las próximas horas, Enner Valencia viajará a Buenos Aires para someterse a la revisión médica de rutina y firmar su contrato formal.

La directiva de Boca busca cerrar el acuerdo a la brevedad para que el atacante se ponga bajo las órdenes del entrenador lo antes posible, integrándose a la pretemporada y encarando la recta final de la preparación para las competencias oficiales de la temporada.