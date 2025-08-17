Kendry Páez debutó en la Ligue 1 de Francia y celebró su primera victoria en el Estrasburgo

El ecuatoriano Kendry Paéz debutó en el Estrasburgo, este domingo 17 de agosto del 2025.

El fútbol ecuatoriano sumó este domingo un nuevo capítulo en su historia internacional. Kendry Páez, una de las joyas tricolores, debutó oficialmente en la Ligue 1 de Francia con la camiseta del Racing de Estrasburgo. Venció 1-0 al Metz, este domingo 17 de agosto del 2025.

El mediocampista de 18 años ingresó al terreno de juego al minuto 80, en reemplazo de Sam Amo-Ameyaw. De esa forma, se estrenó en la máxima categoría del fútbol francés.

Apenas seis minutos después de su ingreso, el argentino Joaquín Panichelli anotó el tanto que le dio el triunfo al cuadro dirigido por el inglés Liam Rosenior.

Aunque su participación fue breve, la presencia de Páez dejó buenas sensaciones entre la afición y el cuerpo técnico. Kendry busca ganarse un espacio dentro del 11 titular en los próximos encuentros.

Con este resultado, Estrasburgo sumó tres puntos en la Ligue 1. En la siguiente fecha, el Estrasburgo recibirá al Nantes, el próximo domingo 24 de agosto, desde las 10:15 (hora de Ecuador).