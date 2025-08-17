Pervis Estupiñán debutó con triunfo en el AC Milan por la primera ronda de la Copa Italia

Pervis Estupiñán es el primer ecuatoriano en jugar en el AC Milan, de Italia

El futbolista ecuatoriano Pervis Estupiñán vivió, este domingo 17 de agosto del 2025, su estreno oficial con la camiseta del AC Milan.

Estupiñán debutó con un triunfo de 2-0 de los 'Rossoneri' frente al Bari, por la primera ronda de la Copa Italia, en el estadio San Siro, en la ciudad de Milán.

El lateral izquierdo fue titular y disputó los 90 minutos. Su despliegue fue clave para mantener el arco en cero y contribuir en la construcción de jugadas ofensivas para el Milan.

De hecho, Estupiñán marcó una asistencia en el primer tiempo, pero el gol de Santiago Giménez fue anulado por estar en posición adelantada.

Los goles del conjunto milanista llegaron por intermedio de Rafael Leao, quien abrió el marcador a los 14 minutos. Y Christian Pulisic amplió la ventaja apenas iniciado el segundo tiempo, a los 48’.

Pervis Estupiñán, que ya había participado en partidos de pretemporada, selló con victoria su primer partido oficial con el club italiano tras su llegada procedente del Brighton de Inglaterra.

El ecuatoriano Pervis Estupiñán es el primer ecuatoriano en jugar con el AC Milan. Su contrato con el equipo es hasta junio de 2030. El equipo italiano le dio la bienvenida el pasado 24 de julio.