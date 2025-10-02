Kendry Páez jugó 87 minutos y recibió una tarjeta amarilla en la Conference League

Kendry Páez (segundo desde la izquierda) celebra uno de los goles del Racing de Estrasburgo, en el partido del 2 de octubre del 2025.

Kendry Páez tuvo su debut internacional con el Racing de Estrasburgo. En la jornada del 2 de octubre del 2025, el cuadro francés visitó al Slovan Bratislava de Eslovaquia y se impuso por 2-1, en la Conference League.

Páez estuvo en cancha durante 87 minutos. No tuvo participación en los goles y se movió como una suerte de falso nueve, en el esquema del técnico Liam Rosenior. Con el entrenador, el joven futbolista ecuatoriano ha actuado como falso 9, como doble pivote y como extremo por las bandas.

Alasana Yirajanng (autogol) y Abdoul Ouattara marcaron los goles del cuadro francés, propiedad de BlueCo, la franquicia dueña del Chelsea.

Páez recibió una tarjeta amarilla durante el compromiso. En la Casa de la Selección, en Quito, los asistentes del entrenador Sebastián Beccacece, miraron con atención el partido del futbolista formado en Independiente del Valle.

El ofensivo tricolor estará presente en la próxima Copa del Mundo 2026.