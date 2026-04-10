¿Qué pasa con Kendry Páez en River Plate que no juega con el DT Eduardo Coudet?

El futbolista ecuatoriano Kendry Páez no juega en River Plate en los últimos tres partidos. Con la llegada del DT Eduardo 'Chacho' Coudet al equipo de la banda roja, el volante ecuatoriano no ha sumado minutos. Esto comenzó a generar reclamos y dudas por la participación del guayaquileño en el club argentino.

River no contó con el volante ecuatoriano en los encuentros ante Estudiantes de Río Cuarto, Belgrano, por la Liga Argentina, y ante Blooming, por la Copa Sudamericana. Coudet aclaró la situación de Páez recordando la edad del jugador.

En la última conferencia de prensa, el entrenador de River se refirió al tema y a la ausencia del jugador formado en Independiente del Valle. "¿Qué pasa con Kendry Páez? No pasa nada, simplemente, como hablamos en los primeros partidos, era tratar de buscar un poco más de juego y sostener desde la parte física", dijo el DT.

Después de la salida del entrenador Marcelo Gallardo, Páez confiaba en tener minutos como titular. El volante ecuatoriano llegó a River cedido por Chelsea a hasta junio de 2027. Desde su llegada al fútbol argentino ha tenido participación en cinco partidos dos como titular (89 y 46 minutos) y tres desde el banco de suplentes, sin registrar goles ni asistencias hasta el momento.