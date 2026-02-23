River Plate tiene el diagnóstico de la lesión de Kendry Páez; no podrá jugar cuatro semanas

El departamento médico de River Plate tiene el diagnóstico del volante ecuatoriano Kendry Páez. El jugador, de 18 años, sufrió una estrepitosa caída en el partido entre River y Vélez, por la fecha del campeonato local de Argentina. Los estudios confirmaron un esguince acromioclavicular izquierdo grado 1.

Aunque en un principio se habló de una luxación, el departamento médico del club informó que no habrá cirugía y se calcula que el tiempo de recuperación puede tomar entre tres y cuatro semanas. En este periodo, Páez no tendrá actividad.

La ausencia del jugador abrió una interrogante: ¿podrá ser convocado a la Selección de Ecuador para los amistosos de marzo? El departamento médico de la Tri esperará por el reporte completo para evaluar sí puede tener minutos o no.

Ecuador jugará el 27 de marzo ante Marruecos. Este juego será en Madrid para medirse a Marruecos, selección ganadora en tres ocasiones del Campeonato Africano de Naciones, de una Copa Árabe, una Copa Africana de Naciones y del cuarto lugar en el Mundial Catar 2022. Este juego está pactado para el viernes 27 de marzo en el Estadio Metropolitano, propiedad del Atlético de Madrid.

El 31 del mismo mes irá hacia Eindhoven para enfrentarse a la poderosa Países Bajos (14:45) en el PSV Stadion. Los neerlandeses tienen en su palmarés el título de la Eurocopa Alemania 1988 con la figura sobresaliente de Marco van Basten y los subcampeonatos de los mundiales Alemania 1974 y Argentina 1978.