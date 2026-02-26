Kendry Páez volvió a jugar en River Plate en el adiós del DT Marcelo 'Muñeco' Gallardo

River Plate despidió este jueves a Marcelo Gallardo como entrenador en el final de su segundo ciclo al frente del ‘Millonario’ con ovaciones de la hinchada y un triunfo por 3-1 ante Banfield por la séptima jornada del Torneo Apertura argentino.

La novedad en el partido fue el regreso a las canchas del volante ecuatoriano Kendry Páez. Después del anuncio de su lesión sorprendió su regreso a las canchas. Su lesión no fue tan grave como se anunció.

Tras la noticia el lunes la decisión de dejar su cargo como técnico de River, Marcelo Gallardo recibió este jueves el cariño de los más de 90 mil espectadores que colmaron el Estadio ‘Monumental’.

Con goles de Lucas Martínez Quarta, Sebastián Driussi y el juvenil Joaquín Freitas, River le puso punto final a una serie de tres derrotas consecutivas ante un rival que había llegado al transitorio empate con un gol de Mauro Méndez al final del primer tiempo.

El primer reconocimiento de los simpatizantes del ‘Millonario’ a su técnico fue cuando la voz del estadio anunció el equipo en un contraste con algunos de los jugadores que fueron silbados.

“Muñeco, Muñeco”, “Gallardo es de River y de River no se va” y “Muchas Gracias Muñeco” fueron algunos de los cánticos que acompañaron este momento y que se volvieron a repetir cuando ingresó el equipo para disputar el primer tiempo.

Los tres autores de los goles de River esta noche eligieron festejar en una dedicatoria especial a Marcelo Gallardo, en lo que marcó el final de su segundo ciclo que culminó sin títulos, que contrastó con las 14 conquistas de su primera etapa entre 2014 y 2022.

El transcurso de la noche fue de nostalgia sobre el final y en los últimos diez minutos en las tribunas desplegaron tres banderas que tenían a Gallardo como protagonista.

Al finalizar el partido, Gallardo saludó a todo su cuerpo técnico y luego fue a la mitad de la cancha para recibir los últimos aplausos y con el “Muñeco, Muñeco” se fue por el túnel por última vez en este ciclo.

Luego fue el turno de los jugadores y algunos de ellos se fueron silbados, a excepción de los juveniles a los que se los reconoció con un aplauso. Y con algunas lágrimas de los hinchas terminó la noche de la despedida de Marcelo Gallardo como entrenador del ‘Millonario’, uno de los dos técnicos más ganadores de su historia junto con Ángel Labruna.