Kendry Páez jugó 25 minutos con River Plate ante Vélez y salió con un dolor en el hombro

El futbolista ecuatoriano Kendry Páez ingresó en el segundo tiempo del partido entre Vélez Sarsfield y River Plate este domingo 22 de febrero, pero duró apenas 25 minutos en cancha antes de tener que ser reemplazado por una molestia en el hombro izquierdo.

Páez, de 18 años, cedido por Chelsea a River, entró al campo con confianza y se mostró mucho más participativo que en apariciones previas, generando peligro y conectando bien con sus compañeros.

Sin embargo, tras una caída fuerte, Páez acusó un intenso dolor en la zona del hombro (posiblemente afectando también la clavícula), lo que obligó a los médicos a ingresar rápidamente para atenderlo.

A pesar del susto inicial y de los gestos evidentes de dolor, el ecuatoriano intentó continuar, pero finalmente no pudo resistir y fue sustituido. La imagen del juvenil saliendo del terreno de juego con visible molestia preocupó a los hinchas millonarios, que esperaban ver más minutos y mejor rendimiento de una de las joyas más prometedoras del fútbol sudamericano.