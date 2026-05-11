Alarma en la Selección de Ecuador: Kevin Rodríguez sufrió una lesión muscular en Bélgica

La situación médica de Kevin 'La Rola' Rodríguez ha generado una profunda preocupación en el entorno de la Selección de Ecuador, especialmente por la proximidad del inicio de la Copa del Mundo 2026. Tras retirarse con evidentes gestos de dolor durante el último encuentro de la liga belga, el cuerpo médico del Union Saint-Gilloise confirmó una afectación muscular en su pierna derecha.

El delantero del Union Saint-Gilloise tuvo que retirarse del campo apenas al minuto 33 del partido frente al Mechelen por la Jupiler League de Bélgica. Rodríguez sintió una molestia en el aductor derecho.

El cuerpo técnico de la Tri espera los exámenes médicos para determinar los tiempos de recuperación permitirían su integración al grupo; no obstante, un desgarro obligaría a buscar alternativas en la ofensiva. Rodríguez se someterá a estudios de imagen este lunes para oficializar el diagnóstico.

La noticia llega en un momento inoportuno, justo cuando el delantero atravesaba un pico de rendimiento importante y se perfilaba como una de las piezas fijas en el esquema ofensivo de la "Tri".

La incertidumbre ahora se centra en los tiempos de recuperación, ya que las lesiones de este tipo suelen demandar entre dos y tres semanas de rehabilitación mínima, dejando un margen de maniobra sumamente estrecho para el debut mundialista.

El seleccionador Sebastián Beccacece y su equipo técnico se mantienen en contacto permanente con el club europeo para monitorear la evolución del jugador. "La Pantera" es valorado no solo por su potencia física, sino por su capacidad de estirar las defensas rivales, una característica difícil de reemplazar dentro de la actual nómina de convocados.

En las próximas horas se espera un informe médico detallado que determine si se trata de un desgarro o una fuerte contractura. Mientras tanto, en Ecuador el debate periodístico y la preocupación de la hinchada crecen, ante la posibilidad de que uno de los referentes del ataque llegue sin ritmo de competencia o, en el peor de los casos, quede fuera de la lista definitiva.

La recuperación de Rodríguez se ha convertido en una carrera contra el reloj que marcará el pulso de la planificación deportiva nacional durante este mes de mayo.