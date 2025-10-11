Las impresionantes cifras de Moisés Caicedo en las siete fechas de la Premier League

Moisés Caicedo se apresta a anotar un golazo a Livepool ante la marca de su excompañero y amigo, Alexis McAllister.

Moisés Caicedo es el mejor volante de la Premier League. Es el futbolista con más interceptaciones de balón (18) en siete jornadas del torneo más difícil del mundo. Además, es el jugador que más tacleos hizo: 28. Es el segundo mediocampista con más pases (436), por detrás de Elliot Anderson del Nottingham Forrest (563).

'Moi' prometió y cumplió. Su tercera campaña como jugador de Chelsea está siendo exactamente lo que había anunciado. "Quiero seguir ayudando al equipo a lograr los objetivos. Voy a esforzarme para dar más y remataré más al arco para buscar más goles", dijo en septiembre del 2025, en una entrevista con ESPN.

Dueño de un espectacular remate, Caicedo anotó un golazo ante Liverpool en la fecha 7, disputada el sábado 4 de octubre. Su tremendo disparo, a los 14 minutos, contribuyó a la victoria de los 'Blues' sobre el campeón Liverpool. Su gran actuación le sirvió para ser considerado el Mejor Jugador de la jornada.

En siete fechas, el volante ecuatoriano estuvo dos veces en el equipo ideal de la Premier, escogido por la leyenda inglesa Alan Shearer. Ocurrió el 15 de septiembre, luego de la tercera jornada, cuando Chelsea empató como visitante ante Brentford (2-2), con otro gol de Caicedo. Volvió a ocurrir en octubre, tras su gol a Liverpool

Moisés Caicedo y Alejandro Garnacho celebran el gol ante Brentford. AFP

¿Por qué Caicedo marca tanto desequilibrio y llama la atención? A sus 23 años, 'Niño Moi' es un jugador completo: se ubica delante de la línea de zagueros para sacar el balón desde el fondo, en un equipo como Chelsea, que tiene como premisa el buen trato de la pelota.

En todos los juegos, los rivales colocan siempre a un volante para obstaculizar las salidas de Caicedo, pero él siempre encuentra pases. Uno de sus principales socios es el argentino Enzo Fernández, uno de sus mejores amigos en el camerino.

A la gran capacidad para visualizar el juego y salir desde el fondo jugando, se suma el vigor y el poder que tiene el volante tricolor para intuir dónde irá el balón y robarle el esférico al rival. Caicedo presiona casi siempre en campo contrario y recupera el balón, lo cual deja a Chelsea en posición de iniciar una transición de defensa a ataque y generar real peligro sobre sus oponentes.

Moisés luce su trofeo como el Mejor Jugador de la Cancha, luego del partidazo ante Liverpool. @ChelseaFC

En Chelsea lo comparan con glorias como Claude Makelele y N'Golo Kanté. Él prefiere ser discreto. En una entrevista con el sitio web del equipo, reconoció que se mira en el espejo de los dos franceses, que arrasaron con títulos en el equipo. Pero, Caicedo prefiere labrar su propio destino.