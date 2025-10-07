¡Imparable! Moisés Caicedo elegido como el mejor jugador de la Fecha 7 en la Premier League

Moisés Caicedo es una jugador clave del Chelsea y de la Selección de Ecuador.

El ecuatoriano Moisés Caicedo fue elegido como el mejor jugador de la fecha 7 de la Premier League. Su actuación continúa destacando y se ha convertido en una figura clave para el Chelsea.

La Premier League, considerada una de las mejores del mundo, confirmó que 'Moi' fue el futbolista más destacado de los partidos disputados desde el viernes 3 al domingo 5 de octubre del 2025.

El tricolor de 23 años fue el jugador que encaminó el triunfo del Chelsea ante el Liverpool en el Stamford Bridge. A los 14 minutos, Moi con un gran remate de media distancia colocó el baló en el ángulo, un disparo que fue imposible de atajar para el arquero Giorgi Mamardashvili.

"Tuve la oportunidad de pegarle y lo hice (...) Cuando saqué el remate ya sabía que la pelota iba a terminar dentro del arco. Fue un gol fantástico", señaló Moi tras culminar el partido el sábado 4 de octubre.

Por su despliegue físico y su habilidad durante el partido Moisés fue elegido como el jugador del partido. Como parte de la jornada también se abren las votaciones en la Premier Legue.

Los fanáticos pueden escoger entre ocho candidatos al mejor de la jornada y no dudaron en asignarle este título al ecuatoriano.

Esta no es la primera vez que los hinchas de la Premier League reconocen el talento del tricolor. En septiembre del 2025 fue designado como el jugador del mes.