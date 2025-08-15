Moisés Caicedo debutará en la Champions League y quiere el título de Premier con Chelsea

Moisés Caicedo vuelve a las canchas, el domingo 17 de agosto. Su presencia aporta equilibrio en el mediocampo del Chelsea.

Moisés Caicedo inicia, este domingo 17 de agosto del 2025, su tercera temporada como jugador del Chelsea. La primera, 2023-2024, fue la de las pruebas, de la adaptación. La segunda, 2024-2025 lo apuntaló como hombre fijo del equipo.

Esta tercera campaña busca su consagración definitiva. Desde mayo del 2025, el equipo solo sabe de certezas. Luego de años de sequía, el equipo del corporativo Blue Co, volvió a clasificarse a la Champions League, al ser cuarto en la Premier.

Volver al torneo de clubes más importante de Europa era una tarea pendiente. Pero, además, el equipo logró el título de la Conference League, un torneo de menor orden, pero que suma como un logro para la vitrinas.

Moisés Caicedo (25) celebra con su familia, luego de conseguir el Mundial de Clubes con Chelsea. El cuadro 'blue' venció a París Saint Germain, en la gran final. AFP

El gran logro llegó en julio. Chelsea alargó el verano y consiguió el título del nuevo formato del Mundial de Clubes impulsado por la FIFA, en Estados Unidos. El logro posicionó al equipo como un candidato serio para alzar la Premier que empezó este fin de semana en territorio británico.

Caicedo es fundamental en la lucha por los nuevos logros. 'Moi', que pasó sus vacaciones en Ecuador, debutará con los 'blues' en la jornada del 17 de agosto. Desde las 08:00, Chelsea recibirá al peligroso Crystal Palace.

Caicedo expresó en los días previos al debut su deseo de tener una temporada consagratoria con el equipo. "Siempre me esfuerzo y quiero dar lo mejor por mi equipo. Chelsea está para grandes cosas".

En la campaña pasada, 'Niño Moi' jugó todos los partidos que disputó el Chelsea en la Premier League: 38. Marcó un gol y metió dos asistencias. Es un baluarte para el técnico Enzo Maresca, que lo ha ubicado como uno de los capitanes del equipo. Acertó el 90 % de los pases en la temporada pasada. Una máquina.