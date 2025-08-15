Crystal Palace reta al Chelsea, campeón del mundo, en el inicio de la Premier League

Chelsea ganó el Mundial de Clubes en julio. Aunque tuvo poco descanso, el equipo logró coronar un gran objetivo institucional y llega motivado a la Premier League.

Después de conquistar brillantemente el Mundial de Clubes el pasado mes, el Chelsea vuelve a la competición oficial el domingo 17 de agosto del 2025, con la primera jornada de la Premier League. Allí recibirá a un Crystal Palace que ha amargado a varios grandes en los últimos meses.

El pasado domingo, el Palace, uno de los habituales modestos del fútbol inglés, conquistó la Community Shield (la Supercopa de Inglaterra) al imponerse en la tanda de penales al Liverpool (3-2 tras empate 2-2).

El Crystal Palace se había ganado el derecho a disputar esa Community Shield en calidad de vigente campeón de la Copa de Inglaterra (FA Cup), donde el pasado mayo sorprendió (1-0) al Manchester City de Pep Guardiola, que confiaba en ese torneo para no acabar la temporada sin títulos.

Chelsea afronta la campaña luego de un verano largo y exitoso. El club londinense, con Moisés Caicedo como uno de sus comandantes, ganó el Mundial de Clubes. La victoria trajo tranquilidad al corporativo Blue Co, que ha invertido millones de dólares en los últimos tres años, en búsqueda de resultados.

El partido se jugará el domingo 17 de agosto del 2025, a las 08:00 de Ecuador. El compromiso podrá verse a través de ESPN y Disney Plus.