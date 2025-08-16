Cuándo juega y dónde ver el debut de Pervis Estupiñán con AC Milan

Pervis Estupiñán debutará oficialmente con el AC Milan este domingo 17 de agosto. El defensa ecuatoriano será titular contra Bari FC, en el partido oficial por la Copa Italia.

Este debut oficial será por la fase preliminar del torneo italiano; su debut en la serie A del país europeo se dará la próxima semana. En este cotejo se juega la eliminación directa por lo que el cuadro Rossonero deberá buscar la victoria en los 90 minutos.

Cuándo y dónde ver

El cotejo se disputa este domingo 17 de agosto, desde las 14:15 (hora Ecuador), el AC Milan enfrentará a Bari FC, de la Serie B, por la Copa Italia.

El partido entre AC Milan vs Bari se podrá ver por la pantalla de DGO y DSports + para Ecuador.

Pervis Estupiñán arregló con AC Milan un contrato hasta la temporada 2030. Es uno de los acuerdos más largos de la actual plantilla.

"No veo la hora de estar en San Siro"

En su primera conferencia ante los medios como jugador del Milan habló sobre su estado físico al sumarse tarde a la pretemporada: "Me siento bien, me siento preparado físicamente porque en vacaciones también trato de estar preparándome para el arranque de temporada. No veo la hora de estar en San Siro el domingo (ante el Bari por Copa Italia) y darle una alegría a la hinchada".

Además, Estupiñán se refirió al número que eligió para su camiseta, el 2, ya que nunca lo había utilizado y el motivo fue el homenaje a un grande del fútbol brasileño.

"El número 2 lo llevó un jugador muy importante como Cafú y quiero empezar con buen pie para honrar esta camiseta. Antes de firmar con el Milan, leí que Cafú me había dedicado unas palabras muy bonitas, así que decidí homenajearlo", declaró el ecuatoriano.