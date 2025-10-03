Moisés Caicedo fue escogido como el Jugador del Mes por los hinchas del Chelsea

Moisés Caicedo fue el jugador del mes en el Chelsea. El futbolista ecuatoriano brilla en el cuadro 'blue'.

Moisés Caicedo fue escogido como el Mejor Jugador del Mes por los hinchas del Chelsea. El club informó de la decisión de sus fans, en la jornada del viernes 3 de septiembre del 2025, a través de sus redes sociales.

El volante ecuatoriano se impuso en la premiación realizada por la app de Chelsea a compañeros como el lateral español Marc Cucurella; al volante argentino Enzo Fernández y a otro de los referentes del equipo, Reece James.

En la presente temporada, Caicedo estuvo presente en los seis juegos de la temporada. Marcó dos goles, en una campaña en la que prometió que iba a rematar más. Completó 385 pases, con una efectividad de 92%.

Caicedo recibe este premio, en una temporada en la que ha enfrentado problemas físicos. Sin embargo, su excelencia quedó en evidencia tanto en la Premier como en la Champions League. Ante Benfica, en la segunda fecha, también fue figura.