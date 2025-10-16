¿Cuándo se juega y dónde ver la final del Mundial Sub 20 entre Argentina y Marruecos?

Mateo Silvetti, de Argentina, (izquierda) disputa el balón con Emilio Aristizábal, de Colombia, durante la semifinal del Mundial Sub 20.

18 años después de su consagración en Canadá 2007, Argentina regresa a una final del Mundial Sub 20. Lo hizo tras derrotar 1-0 a Colombia en Santiago, en las semifinales de Chile 2025, y peleará por el título contra Marruecos, debutante en una final juvenil. Los marroquíes dejaron fuera del camino a Francia.

Argentina es la selección más ganadora del Mundial Sub-20, con seis títulos y presente en 18 de las 24 ediciones. Ha disputado ocho finales, incluyendo el subcampeonato de 1983, y no conquista el torneo desde 2007, cuando un equipo liderado por Sergio "Kun" Agüero alcanzó la gloria en Canadá.

¿Cuándo se juega y dónde ver la final Argentina vs Marruecos? El partido se jugará el domingo 19 de octubre del 2025, en el estadio Nacional de Santiago, desde las 18:00 (hora de Ecuador). ¿Por dónde ver? D Sports y DGO.

"Tanto ante México y ante Colombia no tuvimos la pelota, supimos defender, supimos sufrir. Después tenemos jugadores para rematar los juegos y así poder cambiar el desarrollo", afirmó el DT argentino Diego Placente.

Marruecos disputará su primera final de un Mundial Sub-20 luego de vencer 5-4 en los penales a Francia, tras empatar 1-1 en 120 minutos e ingresar a su tercer portero, en la semifinal del torneo juvenil que se juega en Chile.

La estrategia de los Leones del Atlas de darle la oportunidad al golero Abdelhakim Mesbahi, para la tanda desde el punto blanco, resultó exitosa. El tercer reemplazo en la portería marroquí atajó el disparo del francés Djylian N'guessan.