La buena noticia: Piero Hincapié volvió a jugar; la mala noticia: Arsenal fuera de la Carabao Cup

El defensa neerlandés del Arsenal, Jurrien Timber (n.º 12), realiza un disparo que es bloqueado durante el partido de la cuarta ronda de la Copa de la Liga inglesa entre el Fleetwood Town.

El Arsenal sufrió un duro e inesperado revés en la cuarta ronda de la Carabao Cup tras quedar eliminado en la tanda de penales frente al Fleetwood Town.

A pesar de llegar como claro favorito a la cita copera, el conjunto dirigido por Mikel Arteta no logró imponer su jerarquía futbolística a lo largo de los 90 minutos reglamentarios, culminando el tiempo oficial con un empate 1-1 que terminó sentenciando su suerte desde los once pasos.

El encuentro arrancó con una gran sorpresa para la afición 'Gunner', ya que el Fleetwood Town golpeó primero y logró ponerse en ventaja a los 21 minutos gracias a una anotación de Aaron Loupalo-Bi.

El tempranero gol de la escuadra visitante descolocó el esquema del equipo londinense, que aunque buscó adueñarse de la posesión del balón, careció de la claridad y contundencia necesarias en el último tramo de la cancha durante toda la primera mitad.

Para el complemento, el estratega español ajustó sus piezas y los locales alcanzaron la igualdad rápidamente.

A los 50 minutos, el delantero sueco Viktor Gyökeres aprovechó una oportunidad en el área rival para mandar guardar el esférico y firmar el 1-1 que devolvía la tranquilidad momentánea al conjunto de Londres, ilusionando a la hinchada con una posible remontada en los minutos finales.

Sin embargo, el tramo decisivo del partido se complicó aún más para el Arsenal tras la expulsión directa del juvenil Max Dowman al minuto 86.

Con un hombre menos sobre el terreno de juego, el equipo local no pudo desequilibrar el marcador antes del pitazo final, obligando a resolver la clasificación mediante la definición por penales, donde la efectividad del Fleetwood Town marcó la diferencia absoluta.

En la tanda desde los once pasos, los ejecutores del Fleetwood mostraron una efectividad impecable al convertir sus cinco cobros.

Por parte del Arsenal, el fallo decisivo de Bruno Guimarães terminó sellando la victoria 5-3 para el humilde club inglés, consumando así una de las sorpresas más sonadas del torneo y dejando al equipo de Arteta fuera de la lucha por el título copero.