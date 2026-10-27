Guillermo Sanguinetti, el DT que lidera la campaña de Macará en la LigaPro 2026
El entrenador uruguayo del Macará de Ambato ha cumplido una campaña memorable en el 2026. Quiere ser vicecampeón de LigaPro. El técnico que hace mucho con poco.
Guillermo Sanguinetti, entrenador uruguayo de Macará, apunta a clasificar a la Sudamericana.
Tomado de redes sociales
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Actualizado:
27 oct 2026 - 16:50
Guillermo Sanguinetti, conocido popularmente en el ámbito futbolístico como 'El Topo', es un experimentado director técnico y exfutbolista uruguayo que encabeza el cuerpo técnico de Macará en la temporada 2026.
A sus 60 años, el estratega charrúa se ha consolidado como la figura principal de la gestión deportiva del cuadro ambateño, transformando el rendimiento futbolístico del club desde su llegada a Ambato.
El vínculo del adiestrador uruguayo con Macará inició en abril de 2025. Tras asumir el cargo en un escenario complejo donde el equipo peleaba en la zona baja de la tabla, Sanguinetti logró revertir el panorama, salvar la categoría y clasificar a los torneos internacionales de la presente campaña.
Llevó a Macará a jugar la Sudamericana. Su continuidad para 2026 permitió la estructuración de un proyecto deportivo sólido y adaptado a su idea metodológica de juego.
Durante 2026, el trabajo táctico de Sanguinetti ha llevado a Macará a ser considerado uno de los planteles más competitivos del balompié ecuatoriano.
Bajo su dirección técnica, el conjunto celeste completó una destacada actuación internacional alcanzando los octavos de final de la Copa Sudamericana, registrando un balance competitivo tras enfrentar a rivales de jerarquía continental.
En la competición local, la escuadra dirigida por el entrenador uruguayo se mantiene como protagonista en la fase decisiva de la LigaPro 2026.
Macará ocupa el segundo lugar del cuadrangular/hexagonal final, peleando directamente el cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores y sacando una ventaja clave frente a rivales directos como Liga de Quito.
La trayectoria previa de Guillermo Sanguinetti incluye un extenso recorrido tanto en Ecuador como en el fútbol sudamericano. En el plano nacional registró pasos como director técnico en River Ecuador (actual Guayaquil City), Deportivo Cuenca y Delfín SC, club con el que obtuvo el subcampeonato ecuatoriano en la temporada 2017.
A nivel internacional ostenta experiencias al mando de instituciones como Alianza Lima en Perú, Independiente Santa Fe y Cúcuta Deportivo en Colombia, y Gimnasia y Esgrima La Plata en Argentina.
La directiva de Macará, encabezada por sus principales dirigentes, mantiene conversaciones abiertas respecto a la renovación de su contrato de cara al próximo ciclo deportivo, impulsados por la regularidad colectiva, la identidad del equipo y la inminente clasificación a torneos internacionales para 2027.
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