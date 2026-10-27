Guillermo Sanguinetti, el DT que lidera la campaña de Macará en la LigaPro 2026

Guillermo Sanguinetti, entrenador uruguayo de Macará, apunta a clasificar a la Sudamericana.

Guillermo Sanguinetti, conocido popularmente en el ámbito futbolístico como 'El Topo', es un experimentado director técnico y exfutbolista uruguayo que encabeza el cuerpo técnico de Macará en la temporada 2026.

A sus 60 años, el estratega charrúa se ha consolidado como la figura principal de la gestión deportiva del cuadro ambateño, transformando el rendimiento futbolístico del club desde su llegada a Ambato.

El vínculo del adiestrador uruguayo con Macará inició en abril de 2025. Tras asumir el cargo en un escenario complejo donde el equipo peleaba en la zona baja de la tabla, Sanguinetti logró revertir el panorama, salvar la categoría y clasificar a los torneos internacionales de la presente campaña.

Llevó a Macará a jugar la Sudamericana. Su continuidad para 2026 permitió la estructuración de un proyecto deportivo sólido y adaptado a su idea metodológica de juego.

Durante 2026, el trabajo táctico de Sanguinetti ha llevado a Macará a ser considerado uno de los planteles más competitivos del balompié ecuatoriano.

CV - Guillermo Sanguinetti | Director Técnico de Fútbol Guillermo Sanguinetti Director Técnico Profesional de Fútbol Perfil Profesional Director técnico con amplia trayectoria internacional en el fútbol sudamericano (Ecuador, Perú, Colombia y Argentina). Reconocido por su rigor táctico, capacidad para potenciar planteles competitivos, consolidar procesos institucionales, salvar situaciones complejas de descenso y disputar instancias decisivas en torneos locales e internacionales (Copa Libertadores y Copa Sudamericana). Logros y Palmarés Destacados 🏆 Campeón Torneo del Inca (2014) Alianza Lima (Perú) Título oficial del fútbol peruano tras vencer en la final a la Universidad San Martín. 🥈 Subcampeonato Nacional (2014) Alianza Lima (Perú) Clasificación directa a la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores 2015. 🌟 Ganador Etapa & Subcampeón (2017) Delfín SC (Ecuador) Hito histórico ganando la primera etapa y disputando la final del campeonato ecuatoriano. 🌎 Campaña Internacional 2026 CD Macará (Ecuador) Clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana y protagonismo en LigaPro. Trayectoria en Banquillos (Clubes) CD Macará — Director Técnico Consolidación de proyecto deportivo en la Serie A de Ecuador, clasificación internacional a Copa Sudamericana y sostenimiento en la parte alta de la tabla. Delfín SC / Deportivo Cuenca / River Ecuador — DT Protagonismo histórico en el balompié ecuatoriano, destacando el subcampeonato con Delfín y la estructuración de planteles competitivos. Alianza Lima / Sport Boys / UTC — Director Técnico Dirección técnica en clubes de alta exigencia en la Liga 1 de Perú, logrando títulos de torneo corto e implementando esquemas de alta intensidad. Cúcuta Deportivo / Independiente Santa Fe / Bucaramanga — DT Experiencia en el fútbol profesional colombiano, logrando clasificaciones a cuadrangulares finales y salvaciones de categoría exitosas. Competencias y Metodología Gestión de Plantel y Liderazgo

Análisis Táctico Rival

Planificación de Pretemporada

Desarrollo de Divisiones Formativas

Competición Internacional (Libertadores/Sudamericana)

Manejo de Presión Institucional

Bajo su dirección técnica, el conjunto celeste completó una destacada actuación internacional alcanzando los octavos de final de la Copa Sudamericana, registrando un balance competitivo tras enfrentar a rivales de jerarquía continental.

En la competición local, la escuadra dirigida por el entrenador uruguayo se mantiene como protagonista en la fase decisiva de la LigaPro 2026.

Macará ocupa el segundo lugar del cuadrangular/hexagonal final, peleando directamente el cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores y sacando una ventaja clave frente a rivales directos como Liga de Quito.

La trayectoria previa de Guillermo Sanguinetti incluye un extenso recorrido tanto en Ecuador como en el fútbol sudamericano. En el plano nacional registró pasos como director técnico en River Ecuador (actual Guayaquil City), Deportivo Cuenca y Delfín SC, club con el que obtuvo el subcampeonato ecuatoriano en la temporada 2017.

A nivel internacional ostenta experiencias al mando de instituciones como Alianza Lima en Perú, Independiente Santa Fe y Cúcuta Deportivo en Colombia, y Gimnasia y Esgrima La Plata en Argentina.

La directiva de Macará, encabezada por sus principales dirigentes, mantiene conversaciones abiertas respecto a la renovación de su contrato de cara al próximo ciclo deportivo, impulsados por la regularidad colectiva, la identidad del equipo y la inminente clasificación a torneos internacionales para 2027.