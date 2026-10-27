Denuncian comportamientos violentos en el clásico Barcelona-Real Madrid en LaLiga

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé (n.º 10), celebra tras marcar el primer gol de su equipo durante el partido de la liga española de fútbol entre el FC Barcelona y el Real Madrid CF,

LaLiga denunció insultos y comportamientos violentos por parte de los aficionados del Barcelona y del Real Madrid durante en el clásico del domingo, entre ellos, el golpe con una bandera dado al centrocampista merengue, Eduardo Camavinga.

El campeonato español enumeró hasta 17 incidentes ocurridos durante el Clásico que el conjunto madridista ganó el domingo (2-1) en el Camp Nou, en su habitual informe de denuncia a la Comisión Antiviolencia, hecho público este martes.

El informe, enviado también al Comité de Competición, órgano disciplinario de la Federación Española, denuncia diez acciones protagonizadas por aficionados azulgranas y siete por hinchas madridistas.

LaLiga señala en particular el lanzamiento de "botellas, latas, mecheros y un dispositivo de vapeo (vaper)" sobre los jugadores del Real Madrid cuando celebraban su segundo gol.

El organismo destaca especialmente que un aficionado del Barcelona "golpeó con una bandera" al centrocampista merengue, Eduardo Camavinga, durante esa celebración.

El jugador galo acababa de asistir a su compañero Kylian Mbappé para hacer el 2-1 definitivo.

LaLiga precisó que el autor del golpe a Camavinga fue identificado y se le prohibirá la entrada al estadio al margen de las posibles "medidas policiales" que puedan tomarse contra él.

El resto de los incidentes son cánticos e insultos proferidos por los aficionados de ambos equipos durante el encuentro.